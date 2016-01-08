Oktaika

Октай Назаров Oktaika

 
39 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Продвижение сайта СЕО

    $50

    Здравствуйте, нужен специалист СЕО для: - Составление семантического ядра сайта (подготовка и составление списка ключевых слов для 2-х поисковых систем    Яндекс и Гугл)- Внутренняя оптимизация сайта.- Грамотное и корректное составление МЕТА-тегов, Title и Description(Описание).- Составление ...

    OpenCartСемантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Экспорт в социальные сети

    $30

    Приветствую нужно создать универсальный модуль для OpenCart. Экспорт товаров в социальные сети такие как [url=http://ok.ru]одноклассники[/url], [url=http://vk.com]вконтакте[/url], [url=https://twitter.com]твиттер[/url], [url=https://www.facebook.com]фейсбук[/url] и [url=https://market.yandex.ru]яндекс маркет[/url]. Состоящий из графы настройки(всех сетей) и самого экспорта с выбором куда(какую соц сеть) экспортировать ...

    OpenCart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка модулей

    $20

    Приветствую, нужно создать модуль для OpenCart или доработать эти... Принцип работы таков: что бы автоматизировать процесс, изменение скидки каждой группе покупателей с указанием количества покупок для перехода в другую группу покупателей. Бюджет 1000 рублей

    OpenCart
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад