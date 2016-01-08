Приветствую нужно создать универсальный модуль для OpenCart. Экспорт товаров в социальные сети такие как [url=http://ok.ru]одноклассники[/url], [url=http://vk.com]вконтакте[/url], [url=https://twitter.com]твиттер[/url], [url=https://www.facebook.com]фейсбук[/url] и [url=https://market.yandex.ru]яндекс маркет[/url]. Состоящий из графы настройки(всех сетей) и самого экспорта с выбором куда(какую соц сеть) экспортировать ...