Здравствуйте, нужен специалист СЕО для: - Составление семантического ядра сайта (подготовка и составление списка ключевых слов для 2-х поисковых систем Яндекс и Гугл)- Внутренняя оптимизация сайта.- Грамотное и корректное составление МЕТА-тегов, Title и Description(Описание).- Составление ...
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- $50Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт8 лет назад
- $30
Приветствую нужно создать универсальный модуль для OpenCart. Экспорт товаров в социальные сети такие как [url=http://ok.ru]одноклассники[/url], [url=http://vk.com]вконтакте[/url], [url=https://twitter.com]твиттер[/url], [url=https://www.facebook.com]фейсбук[/url] и [url=https://market.yandex.ru]яндекс маркет[/url]. Состоящий из графы настройки(всех сетей) и самого экспорта с выбором куда(какую соц сеть) экспортировать ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $20
Приветствую, нужно создать модуль для OpenCart или доработать эти... Принцип работы таков: что бы автоматизировать процесс, изменение скидки каждой группе покупателей с указанием количества покупок для перехода в другую группу покупателей. Бюджет 1000 рублейВеб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад