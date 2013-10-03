Администрирование интернет магазинов, онлайн-поддержка магазина, ведение корреспонденции.

Ведение и модерация групп в соцсетях ( В Контакте,одноклассники,Twitter) и коммерческих тем на форумах, организация СП, наполнение контентом, рекламные статьи, описание к товарам ,тексты на главную, размещение объявлений на торговых площадках, досках объявлений, ведение блогов.

Длительно поддерживаю порталы новостей и интернет магазины с постоянным обновлением ассортимента.

Копирайт, рерайт, рекламные тексты.

Предпочтительные темы:

- туризм,путешествия, национальные кухни;

- детские темы, развивающие игры,методики раннего развития,дошкольное образование;

- экстремальные виды спорта;

- Крым и все,что с ним связано.

Наполнение сайтов уникальным контентом, создание и ведение тем на форумах, ведение блогов, страниц в соцсетях.

Обработка фото в photoshop и lightroom.

Оплата через WebMoney, карты Visa, MasterCard