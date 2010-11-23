Требуется написать сценарий для создания игры под iPhone Оплата договорная, большой плюс соискателю если он в Москве чтобы можно было в живую обсудить все моменты. Жду ваших предложений
Копирайтинг5 заявок
Закрыт
13 лет назад
Требуется написать сценарий для создания игры под iPhone Оплата договорная, большой плюс соискателю если он в Москве чтобы можно было в живую обсудить все моменты. Жду ваших предложений
Работа в офисе, Москва Требования: Знание языков программирования php5, java, ajax Пунктуальность, усидчивость, самообучаемость. на начальном этапе работы требуется тестировать отлаживать проект (все подробности в личке) Зп оговаривается , при хорошей работе будет достойная + премии.