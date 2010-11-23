Opti30

Алексей Opti30

 
41 годРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сценарий игры под iPhone

    Требуется написать сценарий для создания игры под iPhone Оплата договорная, большой плюс соискателю если он в Москве чтобы можно было в живую обсудить все моменты. Жду ваших предложений

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист для написания и тестирования проектов

    Работа в офисе, Москва Требования: Знание языков программирования php5, java, ajax Пунктуальность, усидчивость, самообучаемость. на начальном этапе работы требуется тестировать отлаживать проект (все подробности в личке) Зп оговаривается , при хорошей работе будет достойная + премии.

    PHPAjaxJava
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад