Opticamag

Дмитрий Opticamag

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Перерисовать лого из растра в вектор

    $7

    Есть картинка (которая в приложении, более качественной нет...) логотипа, которую надо перерисовать в вектор с небольшим изменением. Глаз смотрящий в левый верхний угол, переместить ближе к центру.

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Макет визитки

    $23

    Необходимо скопировать дизайн визитки и адаптировать под магазин. Надо будет убрать "щупальца", а вместо них сделать как на картинке - usiness_Card_измененный_дизайн.jpg, только лучше. Название магазина Opticamag сайт: www.opticamag.ru tel: +7 (499) ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

alittlecrazy666
Богдан 
31 год
10 лет в сервисе
Был
год назад
$7
10 баллов
10 лет назад
Перерисовать лого из растра в вектор
Доволен работой с Дмитрием. Адекватен в общении, четко ставит задачи. Работа оплачена полностью и в срок. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Богдан Великолепно справился с работой, очень быстро и качественно и ответственно. Рекомендую.
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Profi2012
Иван 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$23
10 баллов
12 лет назад
Макет визитки
Отличный заказчик, всегда приятно работать с такими людьми! Все вовремя и в срок! Рекомендую!
Отличная работа на 11 баллов! Очень понимающий и высокопрофессиональный дизайнер. Сделал всё быстро и качественно.
Ответный отзыв