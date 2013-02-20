$7
Есть картинка (которая в приложении, более качественной нет...) логотипа, которую надо перерисовать в вектор с небольшим изменением. Глаз смотрящий в левый верхний угол, переместить ближе к центру.
Анимация1 исполнитель
Завершен
10 лет назад
Есть картинка (которая в приложении, более качественной нет...) логотипа, которую надо перерисовать в вектор с небольшим изменением. Глаз смотрящий в левый верхний угол, переместить ближе к центру.
Необходимо скопировать дизайн визитки и адаптировать под магазин. Надо будет убрать "щупальца", а вместо них сделать как на картинке - usiness_Card_измененный_дизайн.jpg, только лучше. Название магазина Opticamag сайт: www.opticamag.ru tel: +7 (499) ...