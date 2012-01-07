P4elka-18

Анастасия P4elka-18

 
32 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
«Век живи - век учись».

Отличное знание HTML, CSS

- валидность кода по стандартам w3c, кросбраузерность (IE6+, Safari5+, Chrome 7+),

- опыт работы с Photoshop: нарезка макета для верстки, оптимизация графики

-базовые знания PHP, JavaScript

Знания СMS – Joomlа, Wordpress,1С-Битрикс

Adobe Photoshop, Illustrator, Flash

Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь

Быстрый набор

Вёрстка сайтов:

* идентичность макету

* табличная, блочная вёрстка

* семантический (логически структурированный) код

* стандарты W3C (XHTML 1.1, XHTML 1.0 Strict, CSS 2, CSS 3)

* кроссбраузерность (IE 6-8,Opera 9+,FireFox 2+, Safari 4+, Chrome 3+)

* минимум «лишнего» кода

Особое внимание при вёрстке уделяется:

* структурированности кода

* комментариям

* названию классов

* структурной организации css файлов, их сборки

* структурной организации картинок

ПУБЛИКАЦИИ

Главный редактор журнала «Твой Шаг»

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

французский, свободно; английский- средний;

ПРОЧЕЕ

Не курю,

Хобби – журналистика, чтение

Тренинг/курсы: Донецкий Национальный Университет: компьютерная графика;

Сертификаты Cisco IT Essentials;

Портфолио:

http://www.vascular.kiev.ua

http://donkirpich.dn.ua

http://pd.elitno.net

http://campicamp.ru

http://parachaya.ru

http://specteh.dn.ua

http://topnovost.net

Отзывы заказчиков

perkhov
Перхов 
53 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Wordpress->Битрикс
WordPress
Работа выполнена отлично! Очень доволен
HTML-верстка
1 отзыв
от $100
от 2 дней
нет рейтинга