Отличное знание HTML, CSS
- валидность кода по стандартам w3c, кросбраузерность (IE6+, Safari5+, Chrome 7+),
- опыт работы с Photoshop: нарезка макета для верстки, оптимизация графики
-базовые знания PHP, JavaScript
Знания СMS – Joomlа, Wordpress,1С-Битрикс
Adobe Photoshop, Illustrator, Flash
Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь
Быстрый набор
Вёрстка сайтов:
* идентичность макету
* табличная, блочная вёрстка
* семантический (логически структурированный) код
* стандарты W3C (XHTML 1.1, XHTML 1.0 Strict, CSS 2, CSS 3)
* кроссбраузерность (IE 6-8,Opera 9+,FireFox 2+, Safari 4+, Chrome 3+)
* минимум «лишнего» кода
Особое внимание при вёрстке уделяется:
* структурированности кода
* комментариям
* названию классов
* структурной организации css файлов, их сборки
* структурной организации картинок
ПУБЛИКАЦИИ
Главный редактор журнала «Твой Шаг»
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
французский, свободно; английский- средний;
ПРОЧЕЕ
Не курю,
Хобби – журналистика, чтение
Тренинг/курсы: Донецкий Национальный Университет: компьютерная графика;
Сертификаты Cisco IT Essentials;
Портфолио: