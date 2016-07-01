Это абсолютно надёжный человек, отвечающий за взятые обязательства, умеющий быть вежливым, адекватным и располагающим к себе. Хочу отметить, что пишет совершенно без ошибок, в том числе и в аспекте пунктуации. Работник IT, пишущий без ошибок, надо полагать, не сделает ошибки и в исправляемом коде.Спасибо, Андрей!