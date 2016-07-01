Pagiev89

Владимир Pagiev89

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$22
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

andkln
Андрей 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$22
10 баллов
9 лет назад
Исправить сайт-визитку, попался какой-то вирус
Рекомендую сотрудничать! Оплата состоялась в точности по договорённости, в полном объёме и в срок. В процессе получил ответы на все возникавшие вопросы. Было приятно иметь дело :) Буду рад сотрудничать в будущем!
Это абсолютно надёжный человек, отвечающий за взятые обязательства, умеющий быть вежливым, адекватным и располагающим к себе. Хочу отметить, что пишет совершенно без ошибок, в том числе и в аспекте пунктуации. Работник IT, пишущий без ошибок, надо полагать, не сделает ошибки и в исправляемом коде.Спасибо, Андрей!
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