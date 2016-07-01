Сайт taxi-kmv.com Возникла такая же проблема, на почту не приходят заявки от клиентов. Вы тогда сумели всё быстро и качественно сделать. Сможете помочь ещё раз? Заплатим сколько скажете. :-)
Системное администрирование4 заявки
Закрыт
8 лет назад
Сайт taxi-kmv.com Возникла такая же проблема, на почту не приходят заявки от клиентов. Вы тогда сумели всё быстро и качественно сделать. Сможете помочь ещё раз? Заплатим сколько скажете. :-)
Здравствуйте, я уже работал с исполнителями на этом сайте, но сейчас не имею доступа к своему аккаунту (ник такой же, только без цифр). Есть сайт taxi-kmv.com/, он откуда-то получил странный вирус realstatistics.info, его необходимо удалить. ...