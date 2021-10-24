PakNazira

Назира Пак PakNazira

 
34 годаРоссия/Калининград
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Интеграция данных из системы контроля доступа в самописную админку

    Есть вот такая система контроля и управления доступом: [url=https://bolid.ru/production/orion/po-orion/po-arm/arm_orion_pro.html]https://bolid.ru/production/orion/po-orion/po-arm/arm_orion_pro.html[/url] и модуль интеграции к ней: [url=https://bolid.ru/production/orion/po-orion/po-integration/mod_integr_orion_pro.html]https://bolid.ru/production/orion/po-orion/po-integration/mod_integr_orion_pro.html[/url]  Также есть админка (наша внутренняя, ее писали на node.js), в которой нам нужно отображать время прихода и ухода сотрудника, а также в дни когда сотрудник ...

    Node.js
    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработка сайта на WP (плагин создания блок-схем(tree chart)

    Нужен плагин создания блок-схем (для древовидной структуры) с возможностью визуального редактирования в админке. ТЗ по ссылке: [url=https://docs.google.com/document/d/1z3K95Tw-285UbssV6jJ8LQvWEhBPQS3yi_1jsDXjZbw/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1z3K95Tw-285UbssV6jJ8LQvWEhBPQS3yi_1jsDXjZbw/edit?usp=sharing[/url]Можно обойтись готовыми решениями если такие есть, немного доработать - главное чтобы функционал соответствовал требованиям. Фронтент, верстка и адаптивность ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    2 года назад