Есть вот такая система контроля и управления доступом: [url=https://bolid.ru/production/orion/po-orion/po-arm/arm_orion_pro.html]https://bolid.ru/production/orion/po-orion/po-arm/arm_orion_pro.html[/url] и модуль интеграции к ней: [url=https://bolid.ru/production/orion/po-orion/po-integration/mod_integr_orion_pro.html]https://bolid.ru/production/orion/po-orion/po-integration/mod_integr_orion_pro.html[/url] Также есть админка (наша внутренняя, ее писали на node.js), в которой нам нужно отображать время прихода и ухода сотрудника, а также в дни когда сотрудник ...