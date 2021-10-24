Есть вот такая система контроля и управления доступом: [url=https://bolid.ru/production/orion/po-orion/po-arm/arm_orion_pro.html]https://bolid.ru/production/orion/po-orion/po-arm/arm_orion_pro.html[/url] и модуль интеграции к ней: [url=https://bolid.ru/production/orion/po-orion/po-integration/mod_integr_orion_pro.html]https://bolid.ru/production/orion/po-orion/po-integration/mod_integr_orion_pro.html[/url] Также есть админка (наша внутренняя, ее писали на node.js), в которой нам нужно отображать время прихода и ухода сотрудника, а также в дни когда сотрудник ...
Действие аккаунта приостановлено!
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Системное программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Нужен плагин создания блок-схем (для древовидной структуры) с возможностью визуального редактирования в админке. ТЗ по ссылке: [url=https://docs.google.com/document/d/1z3K95Tw-285UbssV6jJ8LQvWEhBPQS3yi_1jsDXjZbw/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1z3K95Tw-285UbssV6jJ8LQvWEhBPQS3yi_1jsDXjZbw/edit?usp=sharing[/url]Можно обойтись готовыми решениями если такие есть, немного доработать - главное чтобы функционал соответствовал требованиям. Фронтент, верстка и адаптивность ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт2 года назад