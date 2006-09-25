Paracelsius

Требуется переделать интернет магазин stock-zone.ru с переносом базы товаров и покупателей. Абсолютные адреса товаров необходимо сохранить. Предпочтительно на opencart. Адаптивная верстка фронтенда и админки. ТЗ и дизайн в приложении. Срок - до конца октября.
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужна система управления несколькими магазинами из единой базы товаров. Каждый магазин со своей политикой, разный дизайн, функционал. Возможность обработки заказов операторами из любого места где есть сеть. Связка с 1С - выгрузка в CMS ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется доработать 3 баннера (сделаны по одному сценарию, меняется только бэкграунд) - нужно пропсать ссылки на внешние ресурсы и оптимизировать размер до меньше 50 кб. ICQ: 327879761 ДмитрийБаннеры4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется создать приложение для iPhone на основе http://shop-zippo.ru. Бесплатное, для публикации в AppStore. Базовые функции: просмотр каталога, совершение покупок с отправкой заказов на почтовый ящик, несложное обновление приложения при обновлении каталога. В Москве возможна оплата ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Срочно требуется человек, который сможет удаленно поднять и настроить сервер удаленных рабочих столов под win 2008 R2. Аська: 327879761. Оплата в Москве возможна наличными.Настройка сервера/ПО4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Есть купленный WebAsyst Shop-Script и есть сайт http://www.zippo-russia.ru/ Нужно натянуть этот дизайн на WebAsyst Shop-Script. Оплата электронными деньгами или наличкой в Москве. Наличие опыта по WebAsyst Shop-Script ОБЯЗАТЕЛЬНО!Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется срочно перевести owners manual на автомобиль Hummer H2 2008 года. В книжке примерно 240 страниц минус картинки. Электронной версии нет, работа в Москве... Предложения на адрес [email protected]Переводы6 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется создать Интерактивный проект Л.Н. Толстой. Война и мир для распостранения на СД. Проект должен быть кросплатформенным.Проект должен иметь единый интерфейс позволяющий просмотреть содержимое диска как по отдельным разделам так и по сценарию. Интерфейс ...Презентации3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Требуется перевод сайта www.wrcase.com с ангийского на русский. До 10 января 2008 максимум.Переводы1 исполнительЗавершен17 лет назад
Нужно сделать скин для Winamp максимально близкий по оформлению к дизайну сайта www.bibliophonika.ru .Дизайн интерфейсов и игр7 заявокЗакрыт18 лет назад
Требуется сделать в 3D ролик наподобие этого: http://www.korolus.ru/Anatomy.wmv Сценарий: зажигалка в сборе - зажигалка разлетается на составные части (облететь вокруг) - зажигалка в сборе горит. Потом он будет вставлен во флеш. Схему составных ...3D-графика1 исполнительЗакрыт18 лет назад
Нужно адаптировать такую флешку - http://www.swissarmy.com/multitools/toolmatch.htm на русский язык . Результат выбора пусть остается по существующей базе. исходника нет.Веб-программирование5 заявокЗакрыт18 лет назад
- $850
Требуется создать рускоязычнвй свйт Zippo. Нужен яркий оригтнальный дизайн. требуемая функциональность здесь - http://www.victorinox-russia.ru/tz/TZ-zippo.gif. В левом верхнеи углу должна быть открытая горящая зажигалка (фото есть), в остальном дизайн свободный. При нажатии меню должны присутстыовать звуки ...Дизайн сайтов51 заявкаЗакрыт18 лет назад
- $150
Нужен небольшой скрипт для сайта, который будет представлять из себя заглавную страничку из ссылки на каталог. скрипт должен позволять добавлять через простейшую админку в каталог катринки из которых и будет генерится html. - сама html ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен19 лет назад
- $850
Требуется сделать под ключ сайт - блок схема тут - http://www.victorinox-russia.ru/tz/TZ-victorinox.gif, дизайн нужно сделать, можно взять за основу (не скопировать) www.victorinox.com. только должна преобладвть красная гамма. Должна быть сделагна такая фишка - http://www.swissarmy.com/multitools/toolmatch.htm. Развитая админка. ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $500
Для российской версии сайта zippo нужен оригинальный дизайн.Дизайн сайтов48 заявокЗакрыт19 лет назад
Нужен web-програмер для создания сайта уровня www.victorinox.com. Предоставляется дизайн (не разрезанный) + ТЗ.Веб-программирование29 заявокЗакрыт19 лет назад