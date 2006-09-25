Paracelsius

Дмитрий Paracelsius

 
57 лет
19 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется переделать интернет магазин с переносом базы.

    Требуется переделать интернет магазин stock-zone.ru с переносом базы товаров и покупателей. Абсолютные адреса товаров необходимо сохранить. Предпочтительно на opencart. Адаптивная верстка фронтенда и админки. ТЗ и дизайн в приложении. Срок - до конца октября.

    Opencart
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать CMS для управления несколькими магазинами

    Нужна система управления несколькими магазинами из единой базы товаров. Каждый магазин со своей политикой, разный дизайн, функционал. Возможность обработки заказов операторами из любого места где есть сеть. Связка с 1С - выгрузка в CMS ...

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработать 3 баннера.

    $50

    Требуется доработать 3 баннера (сделаны по одному сценарию, меняется только бэкграунд) - нужно пропсать ссылки на внешние ресурсы и оптимизировать размер до меньше 50 кб. ICQ: 327879761 Дмитрий

    Баннеры4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется создать приложение для iPhone

    Требуется создать приложение для iPhone на основе http://shop-zippo.ru. Бесплатное, для публикации в AppStore. Базовые функции: просмотр каталога, совершение покупок с отправкой заказов на почтовый ящик, несложное обновление приложения при обновлении каталога. В Москве возможна оплата ...

    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Интерактивный проект Л.Н. Толстой. <Война и мир>

    Требуется создать Интерактивный проект Л.Н. Толстой. Война и мир для распостранения на СД. Проект должен быть кросплатформенным.Проект должен иметь единый интерфейс позволяющий просмотреть содержимое диска как по отдельным разделам так и по сценарию. Интерфейс ...

    Презентации3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Zippo Anatomy. создать микроролик.

    Требуется сделать в 3D ролик наподобие этого: http://www.korolus.ru/Anatomy.wmv Сценарий: зажигалка в сборе - зажигалка разлетается на составные части (облететь вокруг) - зажигалка в сборе горит. Потом он будет вставлен во флеш. Схему составных ...

    3D-графика1 исполнитель
    Закрыт
    18 лет назад

  • Cоздание сайта Zippo.

    $850

    Требуется создать рускоязычнвй свйт Zippo. Нужен яркий оригтнальный дизайн. требуемая функциональность здесь - http://www.victorinox-russia.ru/tz/TZ-zippo.gif. В левом верхнеи углу должна быть открытая горящая зажигалка (фото есть), в остальном дизайн свободный. При нажатии меню должны присутстыовать звуки ...

    Дизайн сайтов51 заявка
    Закрыт
    18 лет назад

  • Нужен небольшой скрипт

    $150

    Нужен небольшой скрипт для сайта, который будет представлять из себя заглавную страничку из ссылки на каталог. скрипт должен позволять добавлять через простейшую админку в каталог катринки из которых и будет генерится html. - сама html ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    19 лет назад

  • Нужно сделать сайт под ключ

    $850

    Требуется сделать под ключ сайт - блок схема тут - http://www.victorinox-russia.ru/tz/TZ-victorinox.gif, дизайн нужно сделать, можно взять за основу (не скопировать) www.victorinox.com. только должна преобладвть красная гамма. Должна быть сделагна такая фишка - http://www.swissarmy.com/multitools/toolmatch.htm. Развитая админка. ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

Отзывы фрилансеров

do_that
Ирина 
38 лет
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Требуется перевод сайта с ангийского на русский
Только положительные впечатления от работы с этим заказчиком. Приятный в общении, обеспечивает своевременную оплату, четко ставит задачи. Рекомендую.
Перевод очень понравился. Сделано быстро. С удовольствием поработаю еще.
Ответный отзыв
zulin
Иван 
43 года
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
27 отзывов
$850
10 баллов
18 лет назад
Нужно сделать сайт под ключ
Хороший заказчик и просто отличный человек. Работа прошла в очень комфортной атмосфере. Внимателен к деталям, ответственен. Своевременная оплата. Всячески рекомендую к сотрудничеству!
Uen
Ответный отзыв