Кликер для социальной сети Instagram. Что нужно: 1. Клики фото в Instagram по #хештегам, списку друзей 2. Клики по подпискам 3. Размещение комментариев под фото по шаблонам 4. Просмотр сторис ...
Прикладное ПО10 заявок
Закрыт
4 года назад
Кликер для социальной сети Instagram. Что нужно: 1. Клики фото в Instagram по #хештегам, списку друзей 2. Клики по подпискам 3. Размещение комментариев под фото по шаблонам 4. Просмотр сторис ...
Необходимо отрисовать в Photoshop макеты с изображения (jpg) Вместо наименования бренда-написать Logo Итоговый результат должен быть в формате Photoshop (PSD). 2 файла.