Требуется адаптивный дизайн LP по прототипу: дам кандидату экранов: 7 Дизайн сайта должен выглядеть престижно в белых-светлых тонах Предпочтительные цвета: белый, синий, красный (очень редко) Элементы дизайна сайта не должны отвлекать внимание посетителя от контента Текст должен быть читабельным, то ...