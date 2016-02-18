Paulet

Владимир Сметанников Paulet

 
34 годаРоссия/Астрахань
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстка LandingPage

    $25

    Нужна кроссбраузерная вёрстка сайта  5 экранов  Тематика: услуги интернет маркетинга  Бюджет 25 USD  ТЗ и подробности кандидату

    HTML-верстка37 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн Landing Page

    $40

    Требуется адаптивный дизайн LP по прототипу: дам кандидату экранов: 7  Дизайн сайта должен выглядеть престижно в белых-светлых тонах  Предпочтительные цвета: белый, синий, красный (очень редко)  Элементы дизайна сайта не должны отвлекать внимание посетителя от контента  Текст должен быть читабельным, то ...

    Дизайн лендингаДизайн сайта
    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    8 лет назад