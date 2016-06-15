Сведения о себе
Год и место рождения: 1979г., г. Астрахань.
Семейное положение: женат.
Образование
1. Сентябрь 1997 – июнь 2001. Астраханский Государственный Технический Университет Институт Информационных Технологий и коммуникаций г. Астрахань
Квалификация - инженер
Специальность – Автоматизированные системы обработки информации и управления
2. Апрель 2005. УЦ «СофтЛайн» г. Москва. Курс Microsoft #2073 «Программирование баз данных MS SQL Server 2000».
Опыт работы
1. с декабря 2006 "ДиаСофт" (производство ПО) г. Москва
инженер-программист департамента производства.
Программирование MS SQL 2000.
2. май 2002-ноябрь2006 ЗАО СМАРТС «Астрахань GSM» (телекоммуникации) г.Астрахань
инженер-программист отдела биллинга
3. Cентябрь 2001 - Июль 2003 Астраханский Государственный Технический Университет г. Астрахань
ассистент преподавателя
В соавторстве создал методическое пособие для студентов «Справочник SQL».
Был дипломным руководителем. Студенты защитились на хорошо и отлично.
Вел практику по курсам «Организация клиент/серверных приложений» и «Организация файл/серверных приложений»
4. Июнь 2000 – ноябрь 2000 ООО ПКФ «Системы Учета» (внедрение и сопровождение программ 1С) г. Астрахань
программист
Направление - «1С: торговля и склад». Не сертифицировался.
Квалификация
VFP – отличные знания.
SQL, TSQL - отличные знания
С++, CBuilder – хорошие знания.
Turbo Pascal – отличные знания.