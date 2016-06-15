Сведения о себе

Год и место рождения: 1979г., г. Астрахань.

Семейное положение: женат.

Образование

1. Сентябрь 1997 – июнь 2001. Астраханский Государственный Технический Университет Институт Информационных Технологий и коммуникаций г. Астрахань

Квалификация - инженер

Специальность – Автоматизированные системы обработки информации и управления

2. Апрель 2005. УЦ «СофтЛайн» г. Москва. Курс Microsoft #2073 «Программирование баз данных MS SQL Server 2000».

Опыт работы

1. с декабря 2006 "ДиаСофт" (производство ПО) г. Москва

инженер-программист департамента производства.

Программирование MS SQL 2000.

2. май 2002-ноябрь2006 ЗАО СМАРТС «Астрахань GSM» (телекоммуникации) г.Астрахань

инженер-программист отдела биллинга

3. Cентябрь 2001 - Июль 2003 Астраханский Государственный Технический Университет г. Астрахань

ассистент преподавателя

В соавторстве создал методическое пособие для студентов «Справочник SQL».

Был дипломным руководителем. Студенты защитились на хорошо и отлично.

Вел практику по курсам «Организация клиент/серверных приложений» и «Организация файл/серверных приложений»

4. Июнь 2000 – ноябрь 2000 ООО ПКФ «Системы Учета» (внедрение и сопровождение программ 1С) г. Астрахань

программист

Направление - «1С: торговля и склад». Не сертифицировался.

Квалификация

VFP – отличные знания.

SQL, TSQL - отличные знания

С++, CBuilder – хорошие знания.

Turbo Pascal – отличные знания.