Начинающий фрилансер так же занимаюсь разработкой 2D игр на движке Construct.
Меня зовут Петруша мне 13 годиков (с половиной это важно!) не много понимаю в этой сфере так что не злитесь)
Зачем деньги такому мелкому? Каплю на ПК за 50т рублей для быстрой работы и создания игр)
С фантазией всё в норме не испорчен(может не много), довольно не знаю eanglish lenguage)
P.S-простите за ошибки писал для себя. С душой для вас) Удачного дня! Буду ждать заявок)
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