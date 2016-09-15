ФИО:Пинчуков Артур Русланович
Контактные данные:
email: [email protected]
телефон:+375447543837
Skype: pinchukovartur
github: https://github.com/pinchukovartur
Навыки:
Языки программирования
1. Java
2. C++
3. HTML
4. CSS
5. UML
Базы данных:
1. MySQL
2. PostgreSQL
3. SQLite
ОС
1. Linux
2. Windows
Место учебы: БГУИР
Факультет: Информационных технологий и управления
Специальность: Искусственный интеллект
Курс: 4
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
9 лет назад
Молодец! Все отлично!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, терпелив, все понятно объясняет.