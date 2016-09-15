Pincha

Артур Пинчуков Pincha

 
29 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

ФИО:Пинчуков Артур Русланович

Контактные данные:

email: [email protected]

телефон:+375447543837

Skype: pinchukovartur

github: https://github.com/pinchukovartur

Навыки:

Языки программирования

1. Java 

2. C++ 

3. HTML

4. CSS

5. UML

Базы данных:

1. MySQL

2. PostgreSQL

3. SQLite

ОС

1. Linux

2. Windows

Место учебы: БГУИР

Факультет: Информационных технологий и управления

Специальность: Искусственный интеллект

Курс: 4

Отзывы заказчиков

wradar
52 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$3
10 баллов
9 лет назад
Сделать сайт на основе готового дизайна
Молодец! Все отлично!
Хороший заказчик, терпелив, все понятно объясняет.
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