Необходимо написать посты для контент наполнения группы в соц сети. 3 поста в день с картинками. Согласование контента на неделю. Тематика: украшения Направление: акции магазина, анонсы и обзоры украшений, украшения на звездах ...
- $10Копирайтинг7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Необходимо отснять видеоролики (видеообзоры) ювелирных украшений для интернет-магазина. Пожалуйста присылайте Ваши цены. Предпочтение отдается кандидатам из Киева. С уважением, ОльгаВидеомонтаж4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Необходимо сделать: 1. Написать SEO тексты для разделов сайта (интернет-магазин); 2. Сделать корректировку старых текстов: согласно новым требованиям по ключевым словам. Критерии для текстов: ...Редактирование и Корректура38 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо нанести водяной знак на фото. Всего около 150 фотографий. Предварительно планируется что таких проектов будет 4-5. Пожалуйста присылайте Ваши предложения по цене и срокам. С уважением, ОльгаОбработка фотографий75 заявокЗакрыт10 лет назад