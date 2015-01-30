Pioro

Ольга Pioro

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Написание блока постов для интернет-магазина

    $10

    Необходимо написать посты для контент наполнения группы в соц сети. 3 поста в день с картинками. Согласование контента на неделю. Тематика: украшения Направление: акции магазина, анонсы и обзоры украшений, украшения на звездах ...

    Написание постов
    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно сделать видеообзор украшений

    $10

    Необходимо отснять видеоролики (видеообзоры) ювелирных украшений для интернет-магазина. Пожалуйста присылайте Ваши цены. Предпочтение отдается кандидатам из Киева. С уважением, Ольга

    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написание SEO текстов

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Необходимо сделать: 1. Написать SEO тексты для разделов сайта (интернет-магазин); 2. Сделать корректировку старых текстов: согласно новым требованиям по ключевым словам. Критерии для текстов: ...

    Редактирование и Корректура38 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нанесение водяного знака на фото

    Необходимо нанести водяной знак на фото. Всего около 150 фотографий. Предварительно планируется что таких проектов будет 4-5. Пожалуйста присылайте Ваши предложения по цене и срокам. С уважением, Ольга

    Обработка фотографий75 заявок
    Закрыт
    10 лет назад