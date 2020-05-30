PisarenkoYu

Работаю с интернет-магазинами с 2013 года.
С 2015 года руковожу отделами разработки интернет-магазинов (в основном на Битриксе)
Знаю лучше всего:
-настройки интеграции сайта с 1с (установлю модуль обмена, настрою обмен заказами, номенклатурой)
-e-mail маркетинг для вашей сферы
-контекстное продвижение
-настройка рекламных кампаний (вконтакте, инстаграм, таргет, директ, маркет, адвордс)
-анализ юзабилити сайта
Системный подход, все делаю с умом, максимально увеличивая конверсию.
Действие аккаунта приостановлено!