PisarenkoYu

Работаю с интернет-магазинами с 2013 года.

С 2015 года руковожу отделами разработки интернет-магазинов (в основном на Битриксе)

Знаю лучше всего:

-настройки интеграции сайта с 1с (установлю модуль обмена, настрою обмен заказами, номенклатурой)

-e-mail маркетинг для вашей сферы

-контекстное продвижение

-настройка рекламных кампаний (вконтакте, инстаграм, таргет, директ, маркет, адвордс)

-анализ юзабилити сайта

Системный подход, все делаю с умом, максимально увеличивая конверсию.