Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо разработать логотип для салонов, специализирующихся на продаже мягкой мебели и кухонь. Название компании "Мебельград". Лого можо писать как кириллицей так и латиницей. Предпочтение минималистичному стилю с ярким графическим акцентом. Стиль ...
- $60Логотипы и Знаки22 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $120
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нужно разработать логотип для фабрики по производству мягкой мебели. Предпочтений к цветовой гамме и графическому исполнению нет.Победитель после лого получит право сделать визитку (20 WM) и лайтбокс(20 WM). Название "Доминго" можно писать ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $90
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!!! Нужно разработать броское название для молодой фабрики по производству мягкой мебели. Целевая аудитория это средний и выше среднего покупатель, диапазон цен 5000 грн.-20000 грн. В названии можно использовать как латиницу так ...Нейминг и Слоганы2 исполнителяЗавершен12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$120
10 баллов
12 лет назад
Приятный заказчик, спасибо за победу и своевременную оплату. Очень рад был поучаствовать.
Ответный отзыв
Дмитрий большой профессионал, сделал все быстро и качественно. Обладает нестандартным взглядом на задание, что в конечном счете и помогло ему победить!!!!!
$60
10 баллов
12 лет назад
Благодарна за четкость в постановке задачи и заинтересованность в результате. Варианты просматривались оперативно, решение принято в быстрые сроки и оплата поступила незамедлительно. Спасибо за сотрудничество и уважение к труду фрилансеров) Успешных Вам проектов, Роман.
Ответный отзыв
Огромное спасибо Елене за большой выбор предоставленных вариантов. Очень доволен, желаю успехов в работе!
$30
10 баллов
12 лет назад
Роман - пример идеального заказчика! Приятный в общении человек, интересный проект, моментальная оплата! Спасибо за сотрудничество! Рада была Вам помочь!
Ответный отзыв
Анна большой профессионал, требовательна к себе и к заказчику.Желаю успехов и процветания и надеюсь на плодотворное сотрудничество в дальнейшем!