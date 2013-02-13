Благодарна за четкость в постановке задачи и заинтересованность в результате. Варианты просматривались оперативно, решение принято в быстрые сроки и оплата поступила незамедлительно. Спасибо за сотрудничество и уважение к труду фрилансеров) Успешных Вам проектов, Роман.