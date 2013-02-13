Platon12

Роман Platon12

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Skype: rusinroman

  • Мебельград

    $60

    Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо разработать логотип для салонов, специализирующихся на продаже мягкой мебели и кухонь. Название компании "Мебельград". Лого можо писать как кириллицей так и латиницей. Предпочтение минималистичному стилю с ярким графическим акцентом. Стиль ...

    Логотипы и Знаки22 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка логотипа+визитка+лайтбокс

    $120

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нужно разработать логотип для фабрики по производству мягкой мебели. Предпочтений к цветовой гамме и графическому исполнению нет.Победитель после лого получит право сделать визитку (20 WM) и лайтбокс(20 WM). Название "Доминго" можно писать ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нейминг

    $90

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!!! Нужно разработать броское название для молодой фабрики по производству мягкой мебели. Целевая аудитория это средний и выше среднего покупатель, диапазон цен 5000 грн.-20000 грн. В названии можно использовать как латиницу так ...

    Нейминг и Слоганы2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

designfront
Дмитрий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 отзывов
$120
10 баллов
12 лет назад
Разработка логотипа+визитка+лайтбокс
Приятный заказчик, спасибо за победу и своевременную оплату. Очень рад был поучаствовать.
Дмитрий большой профессионал, сделал все быстро и качественно. Обладает нестандартным взглядом на задание, что в конечном счете и помогло ему победить!!!!!
Ответный отзыв
Anel
40 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$60
10 баллов
12 лет назад
Нейминг
Благодарна за четкость в постановке задачи и заинтересованность в результате. Варианты просматривались оперативно, решение принято в быстрые сроки и оплата поступила незамедлительно. Спасибо за сотрудничество и уважение к труду фрилансеров) Успешных Вам проектов, Роман.
Огромное спасибо Елене за большой выбор предоставленных вариантов. Очень доволен, желаю успехов в работе!
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promoanna
Анна 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Нейминг
Роман - пример идеального заказчика! Приятный в общении человек, интересный проект, моментальная оплата! Спасибо за сотрудничество! Рада была Вам помочь!
Анна большой профессионал, требовательна к себе и к заказчику.Желаю успехов и процветания и надеюсь на плодотворное сотрудничество в дальнейшем!
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