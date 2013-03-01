Разработка логотипа+визитка+лайтбокс

$120
Логотипы и ЗнакиЗавершен48 заявок1908 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$120

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нужно разработать логотип для фабрики по производству мягкой мебели. Предпочтений к цветовой гамме и графическому исполнению нет.Победитель после лого получит право сделать визитку (20 WM) и лайтбокс(20 WM). Название "Доминго" можно писать как кириллицей так и латиницей. Если лого будет сделан качественно, прибавляйте еще 20 WM. Жду оригинальных и свежих идей!

11 лет назад
Platon12
Роман 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Победитель конкурса
designfront
Дмитрий 
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 отзывов
11 лет назад
#1
Дмитрий большой профессионал, сделал все быстро и качественно. Обладает нестандартным взглядом на задание, что в конечном счете и помогло ему победить!!!!!
Приятный заказчик, спасибо за победу и своевременную оплату. Очень рад был поучаствовать.
Заявки фрилансеров
designfront
Дмитрий 
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 отзывов
11 лет назад
#1
  • Похожие заказы

  • Логотип для интернет магазина.

    $90

    Нужен логотип для интернет магазина. Интернет магазин занимается продажей спец. инструмента. Бензопилы, бензоинструмент, снегоуборщики, рубанки, дисковые пилы и т.д. Интернет магазин будет называться: "ПрофИнстурмент" домен - profinstryment.ru ---- В логотипе - название фирмы, адрес сайта фирмы. + тематический значок.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Эмблема (логотип) "Человек труда"

    Задача разработать эмблему политического движения. Символика должны быть высокосовременной по качеству дизайна (соответствовать тенденциям, иметь расширенные возможности электронного воспроизведения, градиенты, т.д.) в то же время символика должна легко восприниматься человеком из россиской глубинки без высшего образования Советская ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Логотип для сайта

    Для сайта almaty-portal.ru нужно сделать логотип, да такой, чтобы из него и фавикон получился читабельный. Естественно, в цвет сайта и тематику сайта, чтобы подходило. Хочу, чтобы это было яблочко с веточкой и листиком, контурное такое. Это ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки35 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн логотипа танцевального коллектива

    $40

    Необходимо создать логотип молодому аматорскому танцевальному коллективу BeyonD Вся информация по требованиям в приложении "Бриф" По предоплате не работаем. Необходимо разработать несколько значительно отличающихся вариантов (минимум 3), после чего выбирается один и дорабатывается. После оплаты - получение ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайнер

    $500

    Нужен дизайнер под проекты. Фрилансер. Очень важно! Умеющий рисовать ОЧЕНЬ хорошо: Афиши; Логотипы; Оформляет документы; Билборды и т.д. Очень желательно иметь художественное образование. Кандидаты без портфолио рассматриваться не будут. Пишите.

    Логотипы и Знаки19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Логотип стартап-проекта

    Необходимо разработать дизайн логотипа для видеопроекта В СТАРТАП СТИЛИСТИКЕ. Требования: СОВРЕМЕННЫЙ вебдванольный логотип стартап проекта. Качества логотипа: Современный, утонченный и Заметный. Простой и мужественный. Молодой и игривый. Роскошный и Серьезный. 2 слова на русском языке и читабельный знак Play (что покажет ...

    Логотипы и Знаки23 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание логотипа для сайта

    $6

    Создание логотипа для сайта. Бюджет 200 рублей. Срок: 3-4 часа. Оплата: Вебмани или Яндекс деньги по факту исполнения. ТЗ по логотипу предоставлю исполнителю.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн логотипа

    $50

    Нужно создать в векторном формате простой логотип для коллекторского агентства. Из прикрепленного прошлого "лого" оставить только наклонный стиль надписи (цвет и толщину можно менять, шрифт можно заменить на похожий). Название фирмы – долговое агентство "Константа". ...

    Логотипы и Знаки28 заявок
    Закрыт
    11 лет назад