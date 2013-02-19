Нейминг

$90
Нейминг и СлоганыЗавершен23 заявки842 просмотра
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#1$60
#2$30

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!!!

Нужно разработать броское название для молодой фабрики по производству мягкой мебели. Целевая аудитория это средний и выше среднего покупатель, диапазон цен 5000 грн.-20000 грн. В названии можно использовать как латиницу так и кириллицу. Пожеланий как таковых нет, полная свобода действий!!!!!!!

11 лет назад
Platon12
Роман 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Победители конкурса
promoanna
Анна 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
#2
Анна большой профессионал, требовательна к себе и к заказчику.Желаю успехов и процветания и надеюсь на плодотворное сотрудничество в дальнейшем!
Роман - пример идеального заказчика! Приятный в общении человек, интересный проект, моментальная оплата! Спасибо за сотрудничество! Рада была Вам помочь!
Anel
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
#1
Огромное спасибо Елене за большой выбор предоставленных вариантов. Очень доволен, желаю успехов в работе!
Благодарна за четкость в постановке задачи и заинтересованность в результате. Варианты просматривались оперативно, решение принято в быстрые сроки и оплата поступила незамедлительно. Спасибо за сотрудничество и уважение к труду фрилансеров) Успешных Вам проектов, Роман.
Заявки фрилансеров
promoanna
Анна 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
#2
Anel
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
#1
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