Долго думали над названием интернет-магазина подарков эмоций(впечатлений), на подобие магазина evoi.ru, emprana.ru , и решили назваться "Мир эмоций". Есть мнение что возможно можно придумать название и получше, а может и нет. Теперь осталось подобрать домен для нашего ...