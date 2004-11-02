Дизайнер: фотошоп и монтаж. Диктор. Копирайтер

Основные виды работ:

- аватарки

- логотипы

- рекламные баннеры

(статичные и анимированные)



Имею навыки:

- монтажа (вёл ютуб канал в течение 3х лет)

- дикторства (озвучивал собственные видео и иногда для рекламных промо-роликов)

- копирайтинга (писал сценарии для видео, сейчас пишу текста для рекламных креативов)

- администрирование новостного телеграм-канала (поиск рекламодателей, наполнение канала контентом)



Телеграм-канал - https://t.me/+n1M6w-5pVTVlNjE6

Полное портфолио - https://t.me/politstor_design

Ютуб-канал - https://www.youtube.com/@GEOPROSVETITEL