PolitStore

Руслан Сухацкий PolitStore

 
20 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Дизайнер: фотошоп и монтаж. Диктор. Копирайтер

Основные виды работ:
- аватарки
- логотипы
- рекламные баннеры
(статичные и анимированные)

Имею навыки:
- монтажа (вёл ютуб канал в течение 3х лет)

- дикторства (озвучивал собственные видео и иногда для рекламных промо-роликов)

- копирайтинга (писал сценарии для видео, сейчас пишу текста для рекламных креативов)

- администрирование новостного телеграм-канала (поиск рекламодателей, наполнение канала контентом)

Телеграм-канал - https://t.me/+n1M6w-5pVTVlNjE6
Полное портфолио - https://t.me/politstor_design
Ютуб-канал - https://www.youtube.com/@GEOPROSVETITEL

Портфолио

Анимация
нет отзывов
$1/час
от $12от 1 дня
#101
Баннеры
нет отзывов
$1/час
от $7от 1 дня
#470