Дизайнер: фотошоп и монтаж. Диктор. Копирайтер
Основные виды работ:
- аватарки
- логотипы
- рекламные баннеры
(статичные и анимированные)
Имею навыки:
- монтажа (вёл ютуб канал в течение 3х лет)
- дикторства (озвучивал собственные видео и иногда для рекламных промо-роликов)
- копирайтинга (писал сценарии для видео, сейчас пишу текста для рекламных креативов)
- администрирование новостного телеграм-канала (поиск рекламодателей, наполнение канала контентом)
Телеграм-канал - https://t.me/+n1M6w-5pVTVlNjE6
Полное портфолио - https://t.me/politstor_design
Ютуб-канал - https://www.youtube.com/@GEOPROSVETITEL
Портфолио
- Логотипы1 просмотр
- Рекламные баннерынет просмотров
- Аватарки и логотипынет просмотров