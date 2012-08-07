Pragmatic-st

Российской компании требуется веб-программист для доработки и поддержкидля сайта на UMI CMS. Требуется умение разворачивать и дорабатывать модули UMI http://www.umi-cms.ru/editions/modules/. Кроме того, потребуются навыки: -Программирование в связке PHP /MySQL, HTML - Доработка функционала UMI CMS - Разработка web сервисов Требования: -опыт ...
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- Системное программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
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Необходимо сверстать 9 страниц сайта в соответствии с ТЗ, кот.будет выслано на эмэйл.HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$200
10 баллов
11 лет назад
Аня один из лучших моих заказчиков. Положительными качествами Ани есть корректное общение, готовность отвечать на вопросы, быстрый перевод оплаты. Понравилось работать, надеюсь проект не последний. Спасибо. Ссылка на проект http://www.free-lance.ru/projects/1221193/verstka-sayta-na-yumi-umi-cms.html
Ответный отзыв
Замечательная работа в команде, всё сделано быстро и качественно! Спасибо, Александр!