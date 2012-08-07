Pragmatic-st

Анна Pragmatic-st

 
42 годаРоссия/Иваново
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
alraa
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Html-верстка сайта
Аня один из лучших моих заказчиков. Положительными качествами Ани есть корректное общение, готовность отвечать на вопросы, быстрый перевод оплаты. Понравилось работать, надеюсь проект не последний. Спасибо. Ссылка на проект http://www.free-lance.ru/projects/1221193/verstka-sayta-na-yumi-umi-cms.html
Замечательная работа в команде, всё сделано быстро и качественно! Спасибо, Александр!
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