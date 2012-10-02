Веб-программист для постоянного сотрудничества

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт1 заявка186 просмотров

Российской компании требуется веб-программист для доработки и поддержкидля сайта на UMI CMS. Требуется умение разворачивать и дорабатывать модули UMI http://www.umi-cms.ru/editions/modules/.

Кроме того, потребуются навыки:

-Программирование в связке PHP /MySQL, HTML

- Доработка функционала UMI CMS

- Разработка web сервисов

Требования:

-опыт разработки проектов на PHP /MySQL

базовое знание PERL, HTML, JavaScript

-опыт разработки корпоративных приложений с использованием библиотек ZendFramework, Doctrin или других MVC / ORM библиотек

-опыт разработки клиент-серверных приложений с исползованием протоколов XML-RPC / soap

-желательно умение работать на unix-сервере через консоль

-готовность выполнить тестовое задание.

HTMLJavaScriptMySQLPHP
13 лет назад
Pragmatic-st
Анна 
44 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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