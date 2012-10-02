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Веб-программист для постоянного сотрудничества
Российской компании требуется веб-программист для доработки и поддержкидля сайта на UMI CMS. Требуется умение разворачивать и дорабатывать модули UMI http://www.umi-cms.ru/editions/modules/.
Кроме того, потребуются навыки:
-Программирование в связке PHP /MySQL, HTML
- Доработка функционала UMI CMS
- Разработка web сервисов
Требования:
-опыт разработки проектов на PHP /MySQL
базовое знание PERL, HTML, JavaScript
-опыт разработки корпоративных приложений с использованием библиотек ZendFramework, Doctrin или других MVC / ORM библиотек
-опыт разработки клиент-серверных приложений с исползованием протоколов XML-RPC / soap
-желательно умение работать на unix-сервере через консоль
-готовность выполнить тестовое задание.
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