Сделать сайт на joomla + Template Monster

Сделать небольшой сайт на joomla. Сайт – это бесплатная Школа ароматерапии. Предполагается разместить для начала только текстовые учебные материалы. А также подключить несколько готовых блоков. Основные этапы:

1. Дизайн и шаблон будут приобретены на Template Monster. Шаблон практически не требует переделки, за исключением заголовков. Все варианты нужных для сайта страниц включены в шаблон.

2. На сайте должна быть регистрация. Личные кабинеты – под вопросом.

3. К сайту добавить готовый блок онлайн тестирования, который нужно будет подключить к движку. Блок будет приобретен на третьем сайте.

4. Прилинковать готовую программу, пользование которой должно быть закрыто регистрацией. Будет показано и рассказано, что имеется в виду.

5. В перспективе сайт может стать магазином. Поэтому желательно подключить модуль магазина.

6. Возможно, подключение других блоков. Но это будет обговариваться с исполнителем отдельно.

РАБОТАЮ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ.

Подробное ТЗ будет выслано дополнительно.