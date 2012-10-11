Нужен специалист по Битрикс и 1С, для того чтоб настроить выгрузку товаров из 1С на сайт, и получение заказов с сайта в 1С. Работа с инфоблоками и с 1С. Необходимо разобраться со структурой сайта и ...
Сделать сайт на joomla + Template Monster
Сделать небольшой сайт на joomla. Сайт – это бесплатная Школа ароматерапии. Предполагается разместить для начала только текстовые учебные материалы. А также подключить несколько готовых блоков. Основные этапы:
1. Дизайн и шаблон будут приобретены на Template Monster. Шаблон практически не требует переделки, за исключением заголовков. Все варианты нужных для сайта страниц включены в шаблон.
2. На сайте должна быть регистрация. Личные кабинеты – под вопросом.
3. К сайту добавить готовый блок онлайн тестирования, который нужно будет подключить к движку. Блок будет приобретен на третьем сайте.
4. Прилинковать готовую программу, пользование которой должно быть закрыто регистрацией. Будет показано и рассказано, что имеется в виду.
5. В перспективе сайт может стать магазином. Поэтому желательно подключить модуль магазина.
6. Возможно, подключение других блоков. Но это будет обговариваться с исполнителем отдельно.
РАБОТАЮ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ.
Подробное ТЗ будет выслано дополнительно.
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