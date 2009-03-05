Периодическая разработка легких стильных дизайнов для сайтов-визиток (дизайн главной и внутренней страницы). Для каждого сайта необходимо предоставить 2-3 варианта дизайна главной страницы, на их основе выполнить дизайн внутренних страниц. Доработка дизайна в соответствии ...