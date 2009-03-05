President

Владимир President

 
125 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка дизайнов сайтов

    $100

    Периодическая разработка легких стильных дизайнов для сайтов-визиток (дизайн главной и внутренней страницы). Для каждого сайта необходимо предоставить 2-3 варианта дизайна главной страницы, на их основе выполнить дизайн внутренних страниц. Доработка дизайна в соответствии ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад