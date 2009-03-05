Необходимо векторизовать набор изображений. Примеры прилагаю. Нужна примерная стоимость векторизации одного изображения, общее количество - около 20 штук.
Иллюстрации и Рисунки40 заявок
Закрыт
16 лет назад
Необходимо векторизовать набор изображений. Примеры прилагаю. Нужна примерная стоимость векторизации одного изображения, общее количество - около 20 штук.
Векторизовать небольшое количество логотипов.
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