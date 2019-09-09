PriceTyre

Кирилл Сапронов PriceTyre

 
36 летРоссия/Новосибирск
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
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  • Наполнение прайса картинками

    Нужно наполнить  прайс картинками  два прайса один.15490 позиций автошин второй 9253 позиций дисков. по факту картинок будет меньше Картинки должны быть без сторонних вотемарок.  Два прайса в них в столбик пишется название картинки и две папки с картинками. (ДИСКИ) (ШИНЫ)

    Наполнение сайтов33 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Уникальный дизайн Маркетплэйса

    Нужен уникальный дизайн сайта. на данный момент он сделан блоками.  Нужны уникальные дизайны главной. и провалочных страниц. корзины и так далее. сделанные под нынешние требования поисковых систем. Проект это маркетплэйс по шинам и дискам по России и ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Наполнение картинками прайса товаров

    Прайс в формате ексель. больше 49 тысяч позиций. картинок потребуется гораздо меньше. картинки должны быть в формате gpeg или jpg. Все картинки хранятся в одной папке. в прайсе прописывается только название.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад
Отзывы фрилансеров
Wolfina
31 годКазахстан
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Наполнение картинками прайса товаров
Заказчик Отличный! С задачей к сожалению не справилась, простите!
не выполнено ни чего.
Ответный отзыв