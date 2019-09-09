Нужно наполнить прайс картинками два прайса один.15490 позиций автошин второй 9253 позиций дисков. по факту картинок будет меньше Картинки должны быть без сторонних вотемарок. Два прайса в них в столбик пишется название картинки и две папки с картинками. (ДИСКИ) (ШИНЫ)