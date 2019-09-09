Есть текста с другого сайта. нужно сделать их уникальными для нашего сайта.
Действие аккаунта приостановлено!
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$1
выплачено фрилансерам
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- Редактирование и Корректура25 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно наполнить прайс картинками два прайса один.15490 позиций автошин второй 9253 позиций дисков. по факту картинок будет меньше Картинки должны быть без сторонних вотемарок. Два прайса в них в столбик пишется название картинки и две папки с картинками. (ДИСКИ) (ШИНЫ)Наполнение сайтов33 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужен уникальный дизайн сайта. на данный момент он сделан блоками. Нужны уникальные дизайны главной. и провалочных страниц. корзины и так далее. сделанные под нынешние требования поисковых систем. Проект это маркетплэйс по шинам и дискам по России и ...Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт4 года назад
Прайс в формате ексель. больше 49 тысяч позиций. картинок потребуется гораздо меньше. картинки должны быть в формате gpeg или jpg. Все картинки хранятся в одной папке. в прайсе прописывается только название.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Отзывы фрилансеров
$1
10 баллов
4 года назад
Заказчик Отличный! С задачей к сожалению не справилась, простите!
Ответный отзыв
не выполнено ни чего.