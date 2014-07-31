Нужно добавить личный кабинет с партнерской программой на сайт с WordPress. Подробности предоставим.
Системы управления (CMS)1 исполнитель
Закрыт
9 лет назад
Нужно добавить личный кабинет с партнерской программой на сайт с WordPress. Подробности предоставим.
***************************************************************** Нужно создать дизайн сайта на базе готового шаблона. Задача: создание баннеров, структуры страниц, иконок, каталога товаров. Использование готовых элементов шаблона, а также создание новых. ...