Образование
• Окончила среднюю школу (1991-2002).
• Получила среднее медицинское образование: Национальный колледж медицины и фармации (2002-2005) (Медицинская сестра)
• Ежедневно совершенствую свои навыки и познания в области копирайтинга и рерайтинга.
Профессиональные навыки
• Копирайтинг
• Рерайтинг
• Написание грамотных текстов с уникальностью 96-100%
• Написание тематических текстов: семья и дети, красота и здоровье, медицина, психология, эзотерика, праздники и подарки, туризм, хобби.
• Написание обзоров игр, книг, фильмов, товаров
• Перевод / адаптация рекламных текстов
• Базовые знания HTML
• Редактирование изображений
• Набор текстов (ввод текста из формата PDF, PNG, GIF и JPG в формат MS WORD)
Опыт работы: 3 года
Дополнительные навыки
• Прекрасно ориентируюсь в просторах интернета и не только, выбирая самую важную информацию.
• Поддерживаю высокий уровень активности, соблюдая нормы, правила и сроки.
• К заказчикам отношусь серьёзно и ответственно.
• Выполняю все проекты с соблюдением оговоренных сроков.
• Всегда поддерживаю эмоциональный контроль в условиях стресса.
• Я выполняю всё, что я намерилась сделать. Я всегда достигаю своей цели, потому что я придерживаюсь своего плана действий.
* Базовые знания английского языка.
Программное обеспечение и навыки:
• Microsoft Word
• Adobe Reader X
• DjView