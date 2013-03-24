Я заинтересована в достижении успеха в своей карьере.

Образование

• Окончила среднюю школу (1991-2002).

• Получила среднее медицинское образование: Национальный колледж медицины и фармации (2002-2005) (Медицинская сестра)

• Ежедневно совершенствую свои навыки и познания в области копирайтинга и рерайтинга.

Профессиональные навыки

• Копирайтинг

• Рерайтинг

• Написание грамотных текстов с уникальностью 96-100%

• Написание тематических текстов: семья и дети, красота и здоровье, медицина, психология, эзотерика, праздники и подарки, туризм, хобби.

• Написание обзоров игр, книг, фильмов, товаров

• Перевод / адаптация рекламных текстов

• Базовые знания HTML

• Редактирование изображений

• Набор текстов (ввод текста из формата PDF, PNG, GIF и JPG в формат MS WORD)

Опыт работы: 3 года

Дополнительные навыки

• Прекрасно ориентируюсь в просторах интернета и не только, выбирая самую важную информацию.

• Поддерживаю высокий уровень активности, соблюдая нормы, правила и сроки.

• К заказчикам отношусь серьёзно и ответственно.

• Выполняю все проекты с соблюдением оговоренных сроков.

• Всегда поддерживаю эмоциональный контроль в условиях стресса.

• Я выполняю всё, что я намерилась сделать. Я всегда достигаю своей цели, потому что я придерживаюсь своего плана действий.

* Базовые знания английского языка.

Программное обеспечение и навыки:

• Microsoft Word

• Adobe Reader X

• DjView

• Paint.net