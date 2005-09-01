Ptashechka

Здравствуйте! Требуются девушки-постеры на новый проект работающий по принципу "Вопрос-Ответ". Владение русским языком - обязательно. Стоимость 10 вопросов - от 1 грн, 10 ответов - от 2 грн. Внимание! Оплачиваются лишь качественные и уникальные посты! Оплата ...
- Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт12 лет назад
Вкратце: Заблокировать доступ в один из разделов (Категория-Секция) сайта на джумла. Доступ по смс. После того, как пользователь отправит смс, на его комп ставиться кука,которая даст недельный доступ к закрытому разделу.Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Копирайт на 2000-3000 знаков. Темы: отношения, красота и здоровья, работа и карьера. Обязательное условие: отличное владение украинским языком.Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
У меня предложение к журналисткам – новичкам, которым нужно имя, и к тем, кому нужно просто портфолио. Суть: Вы размещаете Ваши статьи на нашем журнале, и имеете з этого: в низу статьи будет подпись: Статья ...Копирайтинг32 заявкиЗакрыт16 лет назад
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Приятный заказчик, наконец-то на украинском языке востребованы тексты! Весьма полезный портал - женский. Трудимся на благо прекрасного пола :)
Ответный отзыв
Автор с отличными статьями. Хорошо понимает поставленную задачу и выполняет точно срок. Современное мышление, без стереотипных шаблонов. Хороший журналист для женского журнала или сайта.