Ptashechka

Татьяна Павлюта Ptashechka

 
35 летУкраина/Ивано-Франковск
18 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
kravtsovaV
Виктория 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
64 отзыва(-1)
$3
10 баллов
14 лет назад
Статьи для сайта "Сила Женщины"
Приятный заказчик, наконец-то на украинском языке востребованы тексты! Весьма полезный портал - женский. Трудимся на благо прекрасного пола :)
Автор с отличными статьями. Хорошо понимает поставленную задачу и выполняет точно срок. Современное мышление, без стереотипных шаблонов. Хороший журналист для женского журнала или сайта.
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