Qairat_Bakiyanov

Требуется продолжение работы над проектом по созданию сайтов «под ключ». Необходимо обеспечить полный цикл разработки, включая дизайн, программирование и тестирование. Ожидается работа с современными технологиями и соблюдение сроков.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется разработать 30 уникальных постов для Instagram в стилистике фуд блога. Тематика проекта - доставка шашлыков. Пример для ориентира будет предоставлен. Ожидается создание привлекательных и качественных изображений для публикации.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Здравствуйте, страницы только в одной теме - "Мы доставим вкусный шашлык". из примера для ориентира - Ваша работа по фреш доставке. Там понятный контекст с человеком-профессионалом и продукцией, правильные цвета и ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, нужно разработать вывеску в тематике и подготовить на печать. Вывеска баннер на здание.Наружная реклама18 заявокЗакрыт4 года назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
4 года назад
Благодарю за сотрудничество!
Ответный отзыв
Отличный результат. Спасибо, Дмитрий!
$10
10 баллов
4 года назад
Отличный заказчик. Грамотно ставит задачи и всегда открыт для обсуждений.
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством. Спасибо, Дмитрий.