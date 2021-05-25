Qairat_Bakiyanov

Кайрат Qairat_Bakiyanov

 
43 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Вторая часть заказа

    Требуется продолжение работы над проектом по созданию сайтов «под ключ». Необходимо обеспечить полный цикл разработки, включая дизайн, программирование и тестирование. Ожидается работа с современными технологиями и соблюдение сроков.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Создать 30 страниц для инстаграма

    Требуется разработать 30 уникальных постов для Instagram в стилистике фуд блога. Тематика проекта - доставка шашлыков. Пример для ориентира будет предоставлен. Ожидается создание привлекательных и качественных изображений для публикации.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Разработать пять страниц для инстаграм.

    Здравствуйте,  страницы только в одной теме - "Мы доставим вкусный шашлык". из примера для ориентира - Ваша работа по фреш доставке. Там понятный контекст с человеком-профессионалом и продукцией,  правильные цвета и ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

Mastiff_Jean
Дмитрий 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Вторая часть заказа
Благодарю за сотрудничество!
Отличный результат. Спасибо, Дмитрий!
Ответный отзыв
Mastiff_Jean
Дмитрий 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Создать 30 страниц для инстаграма
Отличный заказчик. Грамотно ставит задачи и всегда открыт для обсуждений.
Доволен сотрудничеством. Спасибо, Дмитрий.
Ответный отзыв