Siemens NX, Kompas 3D, Solidworks, Autocad, переводы с английского технических текстов и текстов общей тематики.
Начинающий фрилансер, поэтому работаю ответственно и недорого. Выполню ваше задание полностью. Добрый и исполнительный человек, открыт к диалогу. Начинаю осваивать 3ds Max, выполняю задание дешево, если у вас есть несложная и не срочная работа на этой платформе.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- POSm Backwall96 просмотров
- Kompas 3D177 просмотров
- Примеры моих чертежей в Kompas 3D174 просмотра
- 3D модель створок самолета. Siemens NX.198 просмотров