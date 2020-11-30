Что могу сказать, по существу: Затыки были, но в связи с тем, что исполнитель пытается объять необъятное, много работы набирает (но это говорит о том, что она есть, люди обращаются). Михаил впринципи сразу понял, что я от него хочу, советавал как лучше, правда ему было сложно меня понять, но это проблема не в нём, а во мне, потому как я не умею изесняться на правильном языке ибо не знаю терминологии в сайто-строении и тд. Подобрал нормальную тему для сайта (предлагал несколько разных, в итоге я остановился на одной из), тема вобщем не дорогая, чуть больше 1000 рэ. После того как Михаил вник в суть (как бы то ни было сложно меня понимать), за терпение спасибо конечно отдельное, начал работать. Работает не моментально, в связи с тем, что видимо предпочитает правильно понять, разобраться что от него хотят, а уж потом, придя к общему знаменателю и отложения в моей голове его предложений касательно пути реализации поставленных задач - продолжает работать. Работает поэтапно, с чувством толком расстановкой, когда разгонится, главное не переключаться на другие работы. Денег переводил наперёд, но не всю сумму, а лишь то, что он просил на тему, дизайнеру и тп. Дальше буду скорее всего обращаться вновь к нему, ибо зачем "менять лошадей на переправе". Мой сайт он же каталог (магазин), будет периодически нуждаться в правке и я это прекрасно понимаю. Пароли от админки и хостинга дал ему свои, администратора. На момент написания отзыва работа продолжается постепенно, всё в норме.