Моделлер-персонажник

Персонажное моделирование, текстурирование, приоритетная для меня сфера деятельности, но готов взяться за любую другую задачу любой сложности

Владею пакетами : 3Ds max, Zbrush, mudbox Maya, softimage, photoshop, painter ,topogun и другими

Отлично владею Zbrush, 3Ds max

Предлагаю: концепт арт(в zbrush) ,Отличный скульптинг, моделирование, текстурирование, грамотную развертку и ретопологию.

Очень хочу работать в настоящем серьезном проекте! Люблю игры, люблю все что связано с 3D,люблю решать интересные сложные задачи и профессионально расти.

О себе

Мне 26 лет. живу в Ленинградской области. Образование среднее.Увлекаюсь 3D графикой около 3х лет. С детства рисовал лепил и тд. Хорошая разносторонняя фантазия. В случае сотрудничества возможен переезд но лучше все таки удаленка