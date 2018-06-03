Radness

Владимир Radness

 
32 годаУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

﻿Технические навыки

  • Languages: PHP, JavaScript, ES6, MYSQL;
  • Frameworks: Laravel, React
  • CMS: OpenCart, WordPress;
  • Source Control: Git;
  • Practices: MVC, OOP
  • Libraries: jQuery, Simple HTML DOM, CURL;
  • Technologies: AJAX;
  • Databases: MySQL;
  • OS: Windows, Linux;
  • API’s: Google, Telegram, WebMoney, mailgun, VK ;
  • Data formats: JSON, XML, CSV;
  • Dependency Manager: Composer, npm

PHPJavascriptWordPressOpenCartLaravelMySQLHTMLjQueryLinuxAjaxReact.jsGit
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$10
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Отзывы заказчиков
tumanoff
39 летЛатвия
8 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Доработки ИМ Opencart
Работа выполнена в срок и качественно!
Отличный заказчик
Ответный отзыв
Системы управления (CMS)
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 часа
#417
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$10/час
#335
Интернет-магазины
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
#618
Веб-программирование
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#1892