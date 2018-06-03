Технические навыки
- Languages: PHP, JavaScript, ES6, MYSQL;
- Frameworks: Laravel, React
- CMS: OpenCart, WordPress;
- Source Control: Git;
- Practices: MVC, OOP
- Libraries: jQuery, Simple HTML DOM, CURL;
- Technologies: AJAX;
- Databases: MySQL;
- OS: Windows, Linux;
- API’s: Google, Telegram, WebMoney, mailgun, VK ;
- Data formats: JSON, XML, CSV;
- Dependency Manager: Composer, npm
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Работа выполнена в срок и качественно!
Ответный отзыв
Отличный заказчик
Системы управления (CMS)
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 часа
#417
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$10/час
#335
Интернет-магазины
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
#618
Веб-программирование
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#1892