Raimiks

Раймонд Raimiks

 
40 летЛатвия/Даугавпилс
18 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Раскрутка сайтов и оптимизация сайтов.

Предлагаю Вам следующие услуги:

- раскрутка сайта в поисковых системах Яндекс, Rambler, Google, Mail

- поддержка сайта в топ10 в поисковых системах Яндекс, Rambler, Google, Mail

- выявление и исправление ошибок в юзабилити сайта

- оптимизация сайта под поисковые системы

- продвижение в социальных сетях

- увеличение посещаемости сайта

- увеличение продаж с сайта

- контекстная реклама

- медийная реклама

- SEO-аудит сайта

- Email маркетинг

Портфолио
Контекстная реклама
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#535
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#584
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#663