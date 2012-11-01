Контент-менеджер

С декабря 2011 года по данный момент работаю в компании ЗАО "Маренго Рус". Хочу сменить работу по причине низкой оплаты. Ниже привожу примерный список моих обязанностей:

Участие в разработке дизайна и функционала сайта, координация действий участников проекта: дизайнеров и программистов PHP. Подбор персонала для разработки сайта. Обработка и залив фотографий на сайт. Заполнение текстовых страниц сайта, описания товаров, новостей, статей в газеты (например "Экспосфера"). Разработка планов развития сайта. Перевод сайта на языки (в процессе). Привязка сайта к сервисам Яндекс.Вебмастер, Яндекс.Метрика. Привязка сайта к Google Apps и размещение в сервисе корпоративной почты для представительств в других странах. Настройка системы пересылок корпоративной почты. Отслеживание посещаемости сайта и ее географии. Контроль за оплатой и продлении зарегистрированных доменов, выкуп новых доменов у паркеров из разных стран. Реклама компании на сторонних ресурсах. (Goodsmatrix.ru) Создание и оформление официальных страничек в соц. сетях. Внедрение в рабочий порядок компании системы управления персоналом, постановки задач и структуры организации. (megaplan.ru) Консультация и обеспечение доступа к вышеописанной системе. Редактирование документации компании различной сложности. Разработка фирменного дизайна промо одежды, POS-материалов, наклеек на термовитрины, холодильники, а так же на борт грузовой газели. Заказ и обклейка вышесказанного. Удаленная помощь в настройке ПО. Заказ и подготовка к работе ПК для новых сотрудников.