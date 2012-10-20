$1000
Разработать под Drupal модуль поиска отелей по параметрам по собственной базе отелей (SQL) Если есть разработки под другие движки, то тоже рассматриваются предложения Сайт только разрабатывается
Веб-программирование2 заявки
Закрыт
11 лет назад
8-906 716 1654
Разработать под Drupal модуль поиска отелей по параметрам по собственной базе отелей (SQL) Если есть разработки под другие движки, то тоже рассматриваются предложения Сайт только разрабатывается
Создается новый туристический сайт. Необходимо разработать логотип и дизайн (шаблон) и сделать верстку для 4 страниц. Главная, страница по стране/курорту, страница по списку отелей, страница по отелю и пару вспомогательных страниц. Дизай должен быть простым, ...