Red200

Михаил Редькин Red200

 
53 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

[email protected]

8-906 716 1654

  • Разработать модуль поиска под Drupal, Битрикс

    $1000

    Разработать под Drupal модуль поиска отелей по параметрам по собственной базе отелей (SQL) Если есть разработки под другие движки, то тоже рассматриваются предложения Сайт только разрабатывается

    DrupalБитриксSQL
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработать дизайн и сверстать сайт

    $500

    Создается новый туристический сайт. Необходимо разработать логотип и дизайн (шаблон) и сделать верстку для 4 страниц. Главная, страница по стране/курорту, страница по списку отелей, страница по отелю и пару вспомогательных страниц. Дизай должен быть простым, ...

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    11 лет назад