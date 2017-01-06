Матвєічев Назар Сергійович
Відеомейкер
Вік: 20 років
Місто проживання: Київ
Сімейне положення: неодружений
Телефон: 073 047 78 02
e-mail: [email protected]
Досвід роботи:
SP Media Group - 7 міс.
Режисер відеомонтажу, оператор.
Обов'язки:
- Робота з програмами Adobe Premiere, After Effects, Photoshop, Illustrator, Audition, DaVinci Resolve
- Створення і оформлення роликів , програм , заставок , спонсорських рекламок і т.д
- Відео зйомка на DSLR
Досвід роботи у сфері відеопродакшн - 4 роки (фріланс, студентське телебачення)
Освіта
Київський національний технічний університет "Київський політехнічний інститут"
Спеціальність: "Електричних мереж та систем"
2012р. - 2016р.
Додаткова інформація
Ініціативність, комунікабельність, доброзичливість, цілеспрямованість на результат, відповідальність, стресостійкість, енергічність.
Портфолио
- Історії про бізнес | Dari Jewerly309 просмотров