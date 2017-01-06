Redhairtv

Назар Матвеичев Redhairtv

 
29 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Цель : развитие украинского медиа пространства

Матвєічев Назар Сергійович

Відеомейкер

Вік: 20 років 

Місто проживання: Київ

Сімейне положення: неодружений

Телефон:  073 047 78 02

e-mail:      [email protected]

Досвід роботи:

SP Media Group - 7 міс.

Режисер відеомонтажу, оператор.

Обов'язки:

- Робота з програмами Adobe Premiere, After Effects, Photoshop, Illustrator, Audition, DaVinci Resolve

- Створення і оформлення роликів , програм , заставок , спонсорських рекламок і т.д

- Відео зйомка на DSLR

Досвід роботи у сфері відеопродакшн - 4 роки (фріланс, студентське телебачення)

Освіта

Київський національний технічний університет "Київський політехнічний інститут" 

Спеціальність: "Електричних мереж та систем"

2012р. - 2016р.

Додаткова інформація

Ініціативність, комунікабельність, доброзичливість, цілеспрямованість на результат, відповідальність, стресостійкість, енергічність.

Портфолио

Отзывы заказчиков

euro-space
Вячеслав 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Есть презентация с картинками из которой нужно сделать видеоролик!
Все хорошо, спасибо)))
Четко поставлена задача и быстрая оплата!
Ответный отзыв