Опыт работы:
2012-2014 - главный редактор изданий "Недвижимость и ремонт", "Товары и услуги".
1999-2012 – ведущий дизайнер рекламного агентства - создание книг, буклетов, бигбордов для национального парка и многих известных пр-й, создание рекламно-информационных тел. справочников (партнер «Телеком»), рекламная продукция (ряд известных компаний)…
1996-1999 – менеджер по работе с клиентами.
2014 - 2022 - дизайнер интерьеров, 3D визуализатор интерьеров.
Есть большой опыт ремонта квартир «под ключ» (от демонтажа до установки оборудования и мебели), знаю материалы и строительные процессы, привлекал к работе многие бригады специалистов.
Знание компьютера - графический пакет, офисный пакет, Internet soft:
3D Studio Max, Corona Render, Archicad, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, AdobeInDesign, Adobe Acrobat, Corel Draw, Quark XPress, Adobe Page Maker, Dream Viewer, MS Office и много сопутствующих…
Образование – высшее (техническое):
Киевский Государственный Технический Университет Строительства и Архитектуры,
специальность – инженер-строитель гражданских и промышленных сооружений
тел. +38(095)5796932, +38(096)7251210
E-mail: [email protected]
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