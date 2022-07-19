Верстка, Дизайн, 3D Визуализация интерьера и экстерьера +++

Опыт работы:

2012-2014 - главный редактор изданий "Недвижимость и ремонт", "Товары и услуги".

1999-2012 – ведущий дизайнер рекламного агентства - создание книг, буклетов, бигбордов для национального парка и многих известных пр-й, создание рекламно-информационных тел. справочников (партнер «Телеком»), рекламная продукция (ряд известных компаний)…

1996-1999 – менеджер по работе с клиентами.

2014 - 2022 - дизайнер интерьеров, 3D визуализатор интерьеров.

Есть большой опыт ремонта квартир «под ключ» (от демонтажа до установки оборудования и мебели), знаю материалы и строительные процессы, привлекал к работе многие бригады специалистов.

Знание компьютера - графический пакет, офисный пакет, Internet soft:

3D Studio Max, Corona Render, Archicad, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, AdobeInDesign, Adobe Acrobat, Corel Draw, Quark XPress, Adobe Page Maker, Dream Viewer, MS Office и много сопутствующих…

Образование – высшее (техническое):

Киевский Государственный Технический Университет Строительства и Архитектуры,

специальность – инженер-строитель гражданских и промышленных сооружений

тел. +38(095)5796932, +38(096)7251210

E-mail: [email protected]