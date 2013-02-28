Renata_83

Юлия Renata_83

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Закончила Инновационный Евразийский Университет по специальности графический дизайн в 2005 г.А также Павлодарский художественный колледж. Работала 3 года верстальщиком в газете. После получения диплома работаю ведущим дизайнером в рекламном агентстве.

Отзывы заказчиков

VladimirAZ
Владимир 
42 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Логотип для юридической компании (консалтинг)
Спасибо за работу.
Спасибо Владимиру за интересный проект. Отличный заказчик. Задача была поставлена ясно.
Ответный отзыв
VladislavK
Владислав 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Дизайн письма в фирменном стиле
Юлия незамедлительно предложила множество интересных вариантов дизайна на выбор с учетом всех пожеланий. Работала на результат, что встретишь очень редко. Приятна в общении. Обязательно будем обращаться ещё!
Замечательный надежный заказчик. Очень вежливый и корректный. Оплата адекватна выполненной работе. И произведена моментально.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $100
от 3 дней
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