Закончила Инновационный Евразийский Университет по специальности графический дизайн в 2005 г.А также Павлодарский художественный колледж. Работала 3 года верстальщиком в газете. После получения диплома работаю ведущим дизайнером в рекламном агентстве.
Портфолио
- Лифлет "Вакцинация от гриппа"434 просмотра
- Листовка по профилактике наркомании1499 просмотров
- Сайт-визитка для фотосалона849 просмотров
- Билборд для турфирмы1293 просмотра
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
12 лет назад
Спасибо за работу.
Ответный отзыв
Спасибо Владимиру за интересный проект. Отличный заказчик. Задача была поставлена ясно.
$5
10 баллов
12 лет назад
Юлия незамедлительно предложила множество интересных вариантов дизайна на выбор с учетом всех пожеланий. Работала на результат, что встретишь очень редко. Приятна в общении. Обязательно будем обращаться ещё!
Ответный отзыв
Замечательный надежный заказчик. Очень вежливый и корректный. Оплата адекватна выполненной работе. И произведена моментально.
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $100
от 3 дней
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