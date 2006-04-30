Наполнение магазина товарами(бытовая электроника). Найти информацию и фото Оптимизировать текст в таблицу, подогнать по размерам фото. Залить на сайт.
Наполнение сайтов19 заявок
Закрыт
17 лет назад
Наполнение магазина товарами(бытовая электроника). Найти информацию и фото Оптимизировать текст в таблицу, подогнать по размерам фото. Залить на сайт.
Нужно наполнить интернет-магазин на OScommerce 2.2 . 2000 позиций. К каждому товару составляется краткое и полное описание. На странице с описанием, указываются те свойства товара, которые есть в шаблоне, и это очень важно! Здесь можно скачать один ...
Необходимо наполнить интернет-магазин бытовой электроники. Движок OsCommerce 2.2 Чуть более двух тысяч позиций, для каждой позиции краткое, полное описание, три фото разного размера.