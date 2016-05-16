SharePoint 2007/2010/2013 администратор, разработчик("server-side")

Администратор SharePoint :

Планирование, развёртывание и поддержка SharePoint 2007/2010/2013 ферм. Апгрейд, миграция (с отсоединением базы и без),организация бекапирования и отказоустойчивости. Планирование и развёртывание сервисных приложений SharePoint (таких как BCS, Search). Конфигурирование механизмов авторизаций (FBA).

Навыки: Windows Server (включая Core версии): AD,PowerShell. MS SQL.

Виртуализация: Sys. Center VMM, Hyper-V 2008/2012, Azure. Бекап и администрирование виртуальных машин.

Дополнительные навыки: Office 365. SharePoint Designer2010/2013. Брэндинг сайтов (только на уровне администратора), InfoPath.

Разработчик SharePoint :

Расширение функционала сервисов ирешений “из коробки” за счёт написания собственных “server-side” SharePoint 2007/2010/2013 решений в Visual Studio: веб-частей SharePoint, обработчиков событий. Помощь компаниям и организациям в получении максимальной отдачи от использования платформы SharePoint.

Навыки: “server-side” разработка подSharePoint: SharePoint Object Model, ASP.NET C#, XML/CAML, .NET Stack

Дополнительныенавыки: “client-side” разработка подSharePoint: CSOM, Javascript и его библиотеки (jQuery, SPServices).

Утилиты: TFS Online. StyleCop, reSP.

Образование: Высшее техническое: Технический Университет Молдовы, Информационные технологии

Языковые навыки: Русский (родной),

Английский: разговорный – средний, письменный – выше среднего, чтение техн. документации - бегло.

Блог: http://rockietm.wordpress.com

Сайт: http://sharepoint-develop.com

Проекты: http://gennady-g.github.io/EventHandlerExplorer, https://sppex.codeplex.com (участник)