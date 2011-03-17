Romanov64

Антон Romanov64

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание темы (шаблона) для Magento v1.5

    $250

    Дано: Есть несколько сайтов (в сети) на движке Magento для образца. За основу будет взят сайт dhgate.com Необходимо: По образцу данных сайтов сделать дизайн, вёрстку и т.д. .... то есть готовый ...

    Magento
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание темы (шаблона) для Magento v1.5

    $250

    Дано: Есть несколько сайтов (в сети) на движке Magento для образца. За основу будет взят сайт dhgate.com Необходимо: По образцу данных сайтов сделать готовый к работе и установке шаблон. То есть берём ...

    Magento
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Тема для magento

    $100

    Требуется создать тему (шаблон) для Magento. Сверх естественного ничего не надо. Перелопатил кучу шаблонов но в каждом есть моменты которые меня не устраивают..... дальше я думаю можно не продолжать... Тех ко любит ...

    Magento
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад