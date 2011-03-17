$250
Дано: Есть несколько сайтов (в сети) на движке Magento для образца. За основу будет взят сайт dhgate.com Необходимо: По образцу данных сайтов сделать дизайн, вёрстку и т.д. .... то есть готовый ...
Дизайн сайтов4 заявки
Закрыт
14 лет назад
Дано: Есть несколько сайтов (в сети) на движке Magento для образца. За основу будет взят сайт dhgate.com Необходимо: По образцу данных сайтов сделать дизайн, вёрстку и т.д. .... то есть готовый ...
Дано: Есть несколько сайтов (в сети) на движке Magento для образца. За основу будет взят сайт dhgate.com Необходимо: По образцу данных сайтов сделать готовый к работе и установке шаблон. То есть берём ...
Требуется создать тему (шаблон) для Magento. Сверх естественного ничего не надо. Перелопатил кучу шаблонов но в каждом есть моменты которые меня не устраивают..... дальше я думаю можно не продолжать... Тех ко любит ...