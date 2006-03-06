Ищем человека способного написать статьи о ремонте квартир, перепланировке и т.п. Список тем уже составлен, по необходимости будет выслан, получилось 37 штук. Статьей считается текст от 7-10 абзацев. Копирование с др. сайтов не пойдет, будем проверять через ...