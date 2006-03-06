Работа разовая. Требуется установить на Linux Debian 3.1 (доступ по ssh) 1. Apache 1.3.x или 2.x (необходимые модули mod_rewrite, mod_GD, GD2) 2. PHP 4.3.10+ с установленным XSLT-процессором (Sablotron) 3. MySQL 4.0.xx, 4.1.xx 4. Zend Optimizer v. 2.1 и выше Прием ...
Поисковая оптимизация сайтов (Yandex, Rambler, Google, Aport).
Реальные сроки вывода Вашего сайта от 3-х месяцев.
Добросовестный подход, опыт работы в самых конкурентных областях (пластиковые окна, кондиционеры, мобильные телефоны, хостинг), и более 5 лет.
Действие аккаунта приостановлено!
- Настройка сервера/ПО5 заявокЗакрыт18 лет назад
- $1000
Ищем человека способного написать статьи о ремонте квартир, перепланировке и т.п. Список тем уже составлен, по необходимости будет выслан, получилось 37 штук. Статьей считается текст от 7-10 абзацев. Копирование с др. сайтов не пойдет, будем проверять через ...Копирайтинг42 заявкиЗакрыт18 лет назад