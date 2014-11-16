Rubickon

Игорь Rubickon

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Веб-студия "Рубикон" - разработка и поддержка ваших сайтов
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • HTML-вёрстка сайта

    Требуется оперативно сверстать сайт, приступить необходимо сегодня. Обязательно pixel perfect, кроссбраузерность (IE8+, Chrome, FF, Opera) и отображение без багов на мобильных и планшетах (не адаптив). Прошу сразу указывать ссылки на примеры ваших работ ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Интернет-магазин на OpenCart

    Добрый день. Требуется создать интернет-магазин на OpenCart, вёрстка готова. Макеты и описание функционала в личку заинтересовавшим кандидатам. Прошу указывать ссылки на выполненные магазины OpenCart и примерную вилку цен и ...

    Opencart
    Интернет-магазины21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Интернет-магазин на Битрикс

    Требуется создать интернет-магазин на CMS 1С-Битрикс (редакция "Малый Бизнес"), ТЗ и макеты заинтересовавшим кандидатам. Вёрстка готова. Прошу указывать вилку цен и примерные сроки, выбирать кандидатов буду в первую очередь по портфолио. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

dbykovskij
Дмитрий 
34 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$1000
10 баллов
10 лет назад
Интернет-магазин на Битрикс
Всё хорошо, очень приятно было работать. Оплата вовремя, корректная постановка задач.
Дмитрий оказался одним из лучших программистов, которых я видел. Сайт был готов намного раньше, чем я рассчитывал, код "чистый", ТЗ реализовано в полной мере. Приятно видеть, что человек работает не тяп-ляп, а ставит результат превыше всего. Очень рад нашему сотрудничеству, надеюсь продолжить работу над другими проектами. Спасибо за замечательную работу!
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