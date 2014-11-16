Дмитрий оказался одним из лучших программистов, которых я видел. Сайт был готов намного раньше, чем я рассчитывал, код "чистый", ТЗ реализовано в полной мере. Приятно видеть, что человек работает не тяп-ляп, а ставит результат превыше всего. Очень рад нашему сотрудничеству, надеюсь продолжить работу над другими проектами. Спасибо за замечательную работу!