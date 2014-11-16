Требуется оперативно сверстать сайт, приступить необходимо сегодня. Обязательно pixel perfect, кроссбраузерность (IE8+, Chrome, FF, Opera) и отображение без багов на мобильных и планшетах (не адаптив). Прошу сразу указывать ссылки на примеры ваших работ ...
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
—
нет выплат фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
- HTML-верстка1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Требуется создать интернет-магазин на OpenCart, вёрстка готова. Макеты и описание функционала в личку заинтересовавшим кандидатам. Прошу указывать ссылки на выполненные магазины OpenCart и примерную вилку цен и ...Интернет-магазины21 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо реализовать стандартную синхронизацию 1С с OpenCart. Прошу указывать сроки и стоимость.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется создать интернет-магазин на CMS 1С-Битрикс (редакция "Малый Бизнес"), ТЗ и макеты заинтересовавшим кандидатам. Вёрстка готова. Прошу указывать вилку цен и примерные сроки, выбирать кандидатов буду в первую очередь по портфолио. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Отзывы фрилансеров
$1000
10 баллов
10 лет назад
1С
Всё хорошо, очень приятно было работать. Оплата вовремя, корректная постановка задач.
Ответный отзыв
Дмитрий оказался одним из лучших программистов, которых я видел. Сайт был готов намного раньше, чем я рассчитывал, код "чистый", ТЗ реализовано в полной мере. Приятно видеть, что человек работает не тяп-ляп, а ставит результат превыше всего. Очень рад нашему сотрудничеству, надеюсь продолжить работу над другими проектами. Спасибо за замечательную работу!