RunTimeDesign

Дмитрий Товстопят RunTimeDesign

 
30 летУкраина/Каменское
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Качественный и доступный дизайн

Добрый день! Меня зовут Дмитрий и я занимаюсь созданием современного и качественного дизайна. При выполнение заказа выкладываюсь по полной и стараюсь, чтобы cделанная работа приятно удивила заказчика.  

На протяжении многих лет я улучшал свои навыки работы с Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe XD, Figma, Adobe Lightroom и другими графическими программами, чтобы ваш проект получил тот вид который вы хотите!

FigmaIllustratorPhotoshop