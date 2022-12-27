Дмитрий Товстопят RunTimeDesignRunTimeDesign
30 летУкраина/Каменское
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Качественный и доступный дизайн
Добрый день! Меня зовут Дмитрий и я занимаюсь созданием современного и качественного дизайна. При выполнение заказа выкладываюсь по полной и стараюсь, чтобы cделанная работа приятно удивила заказчика.
На протяжении многих лет я улучшал свои навыки работы с Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe XD, Figma, Adobe Lightroom и другими графическими программами, чтобы ваш проект получил тот вид который вы хотите!
Портфолио
- Agency Landing page18 просмотров
- Crypto Market14 просмотров
- Сайт туристического агентства67 просмотров
- Сайт чайного магазина34 просмотра
- Приложение библиотека интересных статей55 просмотров
- Сайт благотворительной организации27 просмотров
- Сайт Горнолыжного курорта21 просмотр