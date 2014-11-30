Качественное продвижение со стабильным результатом

Занимаюсь продвижением с января 2012 года. Застал первые алгоритмы Гугла, первые ажиотажи и сметения по их поводу.

Считаю, что львиную долю в конечном результате продвижения играет правильная и качественная внутренняя оптимизация!

Большой опыт работы со всевозможными биржами ссылок.

Ушел от арендных ссылок и сейчас в работе использую только покупку вечных ссылок с тематических ресурсов.