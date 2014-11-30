Качественное продвижение со стабильным результатом
Занимаюсь продвижением с января 2012 года. Застал первые алгоритмы Гугла, первые ажиотажи и сметения по их поводу.
Считаю, что львиную долю в конечном результате продвижения играет правильная и качественная внутренняя оптимизация!
Большой опыт работы со всевозможными биржами ссылок.
Ушел от арендных ссылок и сейчас в работе использую только покупку вечных ссылок с тематических ресурсов.
Контекстная реклама
нет отзывов
$15/час
от $800от 30 дней
#430
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
$15/час
от $400от 90 дней
#492
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$15/час
от $300от 5 дней
#1451