SL-project

Александр Титов SL-project

 
39 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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Отзывы фрилансеров
sxua
35 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов(-1)
$7
10 баллов
14 лет назад
Приватный проект для Скрыпника Александра (sxua)
Заказчик, которые вызывает только позитивные эмоции, поэтому работать было приятно.
Как всегда сделался все с любовью. С Александром приятно работать, всем советую
Ответный отзыв
sxua
35 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов(-1)
$5
10 баллов
14 лет назад
Поправить верстку в шаблоне joomla
Было приятно работать с тезкой. Без лишних вопросов и с полным пониманием.
Все в порядке спасибо зарядке! очень рад работой Александра, советую
Ответный отзыв
Award
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
19 отзывов(-2)
$30
10 баллов
14 лет назад
Подключить к сайту систему оплаты
Было приятно работать в паре с Александром. Надеюсь на длительное сотрудничество!
Все сделал четко! Доволен!
Ответный отзыв
Olympic
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва(-1)
$170
0 баллов
15 лет назад
Приватный проект для Olympic
Ошибся при отправке денег на счет WM, угрожал, требовал выслать ему неполученые деньги, написал отрицательный отзыв.
Взял передоплату и упал на мороз
Ответный отзыв
_Phobos_
30 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$7
10 баллов
15 лет назад
Создание анимации
Александр очень хороший заказчик! Приятно выполнять для него заказ! Очень четко и грамотно поставляет задачи! Что очень облегчает работу! Надеюсь что я еще поработаю на него!=)
Молодец. Все быстро делал как я просил!
Ответный отзыв