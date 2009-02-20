SL-project

Доброе утро, нужно подключить к 3м сайтам смс оплату. Биллинг на ваш выбор. Человек кликает по кнопе и получает предложение оплатить смс. Указывайте, пожалуйста, цену за 1 сайт. Бюджет небольшой. После оплаты посетитель получит ссылку ...
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте уважемые фрилансеры. Есть человек довольно давно знаком с HTML CSS PHP MySQL но сверстать сайт с нуля ему не под силу, тем боле под битрикс. Нужно помочь ему в этому. Сколько это будет стоить? Заранее ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Повесить рекламу гугл адсенс на сайт http://240na320.com/HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
Здравствуйте, нужно поправить верстку в сайте http://240na320.com/ . В таких разделах как музыка, любовь и другие новости криво отображаются. Джумла 1.5 СпасибоHTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
Здравствуйте, нужно исправить ошибки в сайте http://240na320.com/. Сайт только перенес на другой хост Спасибо. В личку, пожалуйста, не пишите Сайт на Joomla Оплата ЯДЗавершен14 лет назад
Привет! нужно качественно прогнать сайт http://240na320.com/ , не менее 1000 успешных регистраций, нужно прогонять с разными названиями, желательно не менее 1000, еще сделать перелинковку, чтобы все страницы сайта ссылались на главную, тоесть добавить тег ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, нужно раскрутить флеш-сайт по таким запросам татуаж 12750 прически 174092 ия разина 0 Саша Сейшн 00 стильная одежда 4973 наращивание ресниц 18752 сколько показов в месяц смотрел по яндекс вордстат, поисковики гугль, яндекс. Топ 5, 10. регион - ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно разработать логотип для веб-студии, если сработаемся буду подкидывать заказы, наработки лого уже есть. не срочно. Желательно чтобы исполнитель был с Украины. в личку пожалуйста не пишитеЛоготипы и Знаки88 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Добрый день, нужен флеш-мастер с Украины для работы в команде, обязанности: создание несложного флеш сайта на основе имеющегося дизайна, помощь(по возможности) в проектировке. Нужен человек который будет заинтересован в развитии общего дела, а не просто ...Закрыт14 лет назад
Есть сайт, нужно переверстать страницу-две, пишите пожалуйста сюда. P.S.Оплата в гривнахHTML-верстка26 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужна помощь - дорисовать правую колонку под новости, чтобы гармонично вписывалась в дизайн, работы немного, макет сайта почти готов, и может дать пару совет что где исправить, укажите цену. Заранее спасибо З.Ы. желательно чтобы оплата производилась ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры, есть сайт http://shopbook.com.ua/, туда подключить для оплаты систему https://interkassa.com/. говорите цену и сроки, в личку пожалуйста не пишите. спасибоЗавершен15 лет назад
Приватный проект для OlympicПрочее1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Есть простенький скрипт на jQuery(http://ruseller.com/lessons/140309sam/example/index.htm), к нему подсоеденил лайт бокс, но этот скрипт перестал работать. я скидываю 2 скрипта, вы их соединянете. спасибоЗавершен15 лет назад
Сделать вертикальное выпадющее меню для joomla! говорите цену и сроки. уважаемемы фрилансеры в личку не писать!Веб-программирование7 заявокЗакрыт15 лет назад
На эту страницу http://feidal.com.ua/index.php?page=6 надо добавить FAQ. Аналог http://kasta.ru/answers/. С вас цена сроки и пожелания. В личку не писать!Веб-программирование11 заявокЗакрыт15 лет назад
Первые места в гугле, яндексе. Пердлагайте сроки и ценуПоисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт15 лет назад
Изменить шаблон джумлаЗакрыт15 лет назад
- $2
Исправть ошибки после переноса сайта на джумле на сервер. вот сайт http://sales.budarh.com.ua/ ICQ 369888001Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1
Дать инструкцию как вставить флеш шапку через добавления модуля в шаблоне joomla!. ICQ 369888001Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад