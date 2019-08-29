Java/Android разработчик
Образование
- 2014 - 2018г. Бакалавриат, Информационные системы и технологии, УлГУ
- 2018 - 2020г. Магистра, Информационные системы и технологии, МИСиС
Участие в олимпиадах
- 2019 — Призер олимпиады «Я-профессионал» в номинации «Программная инженерия»
- 2018 — 1 место, научно-практическая конференция Молодой ученый, за лучшую научную работу "Робототехническая система"
- 2018 — Финалист «Я-профессионал» в номинации «Компьютерные науки»
- 2017 — 2 место, поволжская олимпиада по информационным технологиям«Волга-IT’17» в номинации Java-разработка
- 2017 — 3 место научно-практическая конференция Молодой ученый, за лучшую научную работу "Робототехническая система"
Проекты
- 2019 — Разработка web-приложения для кадастровой компании
- 2016-2019 — Разработка робототехнической системы (включающая в себя разработку: Android приложения, сервера, web-приложения, ПО для микроконтроллера, печатной платы и 3D модели)
Опыт работы
- 2019 — Ведущий разработчик, ПАО «Росбанк»
- 2014 - 2018 — Специалист, ООО Кадастровое бюро
Предоставляемые услуги
- Разработка пользовательский программ/серверной части на Java
- Разработка Android приложений
- Проектирование баз данных
- Разрабокта ПО для микроконтроллеров (Arduino)
- Проектирование печатных плат
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