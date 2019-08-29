STARK_73

Антон STARK_73

 
30 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Java/Android разработчик

Образование

  • 2014 - 2018г. Бакалавриат, Информационные системы и технологии, УлГУ
  • 2018 - 2020г. Магистра, Информационные системы и технологии, МИСиС

Участие в олимпиадах

  • 2019 — Призер олимпиады «Я-профессионал» в номинации «Программная инженерия»
  • 2018 — 1 место,  научно-практическая конференция Молодой ученый,  за лучшую научную работу "Робототехническая система"
  • 2018 — Финалист «Я-профессионал» в номинации «Компьютерные науки»
  • 2017 — 2 место, поволжская олимпиада по информационным технологиям«Волга-IT’17» в номинации Java-разработка
  • 2017 — 3 место научно-практическая конференция Молодой ученый, за лучшую научную работу "Робототехническая система"

Проекты

  • 2019 — Разработка web-приложения для кадастровой компании
  • 2016-2019 — Разработка робототехнической системы (включающая в себя разработку: Android приложения, сервера, web-приложения, ПО для микроконтроллера, печатной платы и 3D модели)

Опыт работы 

  • 2019 — Ведущий разработчик, ПАО «Росбанк»
  • 2014 - 2018 — Специалист, ООО Кадастровое бюро

Предоставляемые услуги 

  • Разработка пользовательский программ/серверной части на Java
  • Разработка Android приложений
  • Проектирование баз данных
  • Разрабокта ПО для микроконтроллеров (Arduino)
  • Проектирование печатных плат