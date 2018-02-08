Занимаюсь поисковым продвижением с 2014 года. Всего за время работы через меня прошло более 200 проектов.
На данный момент основным видом моей является деятельности предоставление услуг поискового продвижения для малого и среднего бизнеса. На продвижении находятся интернет-магазины, сайты услуг. Есть несколько своих проектов, поэтому я знаю все переживания владельца сайта изнутри.
Постоянно пополняю свои знания из различных проверенных источников, много читаю зарубежных блогов , смотрю видео, общаюсь в социальных сетях с гуру интернет-маркетинга.
Дополнительным преимуществом сотрудничества со мной является полный комплекс услуг "под ключ". Вам не нужно отдельно искать копирайтера или программиста, т.к. за годы работы мной был сформирован пул специалистов, с которыми я сотрудничаю на постоянной основе.
Моё преимущество - накопленный опыт в крупной компании и обмен опытом среди ведущих специалистов сферы поискового продвижения, который позволяет быть в курсе всех новых течений и тенденций в SEO.
Внутренняя оптимизация:
- аудит сайта (технический, внутренний, поисковый);
- исправление технических ошибок;
- составление расширенного семантического ядра (ключевых фраз);
- кластеризация и распределение семантического ядра на посадочные страницы;
- SEO-копирайтинг/рерайтинг.
- публикация статей на тематических ресурсах;
- крауд-ссылки;
- закупка временных и вечных ссылок;
- работа с социальными сигналами.
- постоянный контакт ( skype, e-mail );
- полную отчетность о проделанной работе;
- ежемесячное планирование работ над проектом;
- онлайн отслеживание выполнения всех работ через систему CRM (больше клиент не платит за воздух, а видит конкретные действия по проекту).
- качественный индивидуальный подход к каждому проекту;
- рост позиций и посещаемости.
Личные данные:
Место проживания: г.Харьков,
Телефон :+38(097)7514832