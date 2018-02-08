Делать деньги без рекламы может только монетный двор.

Занимаюсь поисковым продвижением с 2014 года. Всего за время работы через меня прошло более 200 проектов.

На данный момент основным видом моей является деятельности предоставление услуг поискового продвижения для малого и среднего бизнеса. На продвижении находятся интернет-магазины, сайты услуг. Есть несколько своих проектов, поэтому я знаю все переживания владельца сайта изнутри.

Постоянно пополняю свои знания из различных проверенных источников, много читаю зарубежных блогов , смотрю видео, общаюсь в социальных сетях с гуру интернет-маркетинга.

Дополнительным преимуществом сотрудничества со мной является полный комплекс услуг "под ключ". Вам не нужно отдельно искать копирайтера или программиста, т.к. за годы работы мной был сформирован пул специалистов, с которыми я сотрудничаю на постоянной основе.

Моё преимущество - накопленный опыт в крупной компании и обмен опытом среди ведущих специалистов сферы поискового продвижения, который позволяет быть в курсе всех новых течений и тенденций в SEO.

Внутренняя оптимизация:

аудит сайта (технический, внутренний, поисковый);

исправление технических ошибок;

составление расширенного семантического ядра (ключевых фраз);

кластеризация и распределение семантического ядра на посадочные страницы;

SEO-копирайтинг/рерайтинг.

Внешняя оптимизация:

публикация статей на тематических ресурсах;

крауд-ссылки;

закупка временных и вечных ссылок;

работа с социальными сигналами.

Работая со мной Вы получаете:

постоянный контакт ( skype, e-mail );

полную отчетность о проделанной работе;

ежемесячное планирование работ над проектом;

онлайн отслеживание выполнения всех работ через систему CRM (больше клиент не платит за воздух, а видит конкретные действия по проекту).

качественный индивидуальный подход к каждому проекту;

рост позиций и посещаемости.

Стоимость продвижения сайта у меня от 4000грн.

Личные данные:

Место проживания: г.Харьков,

Телефон :+38(097)7514832