SYNCS

Станислав SYNCS

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Делать деньги без рекламы может только монетный двор.

Занимаюсь поисковым продвижением с 2014 года. Всего за время работы через меня прошло более 200 проектов.

На данный момент основным видом моей является деятельности предоставление услуг поискового продвижения для малого и среднего бизнеса. На продвижении находятся интернет-магазины, сайты услуг. Есть несколько своих проектов, поэтому я знаю все переживания владельца сайта изнутри. 

Постоянно пополняю свои знания из различных проверенных источников, много читаю зарубежных блогов , смотрю видео, общаюсь в социальных сетях с гуру интернет-маркетинга.

Дополнительным преимуществом сотрудничества со мной является полный комплекс услуг "под ключ". Вам не нужно отдельно искать копирайтера или программиста, т.к. за годы работы мной был сформирован пул специалистов, с которыми я сотрудничаю на постоянной основе.

Моё преимущество - накопленный опыт в крупной компании и обмен опытом среди ведущих специалистов сферы поискового продвижения, который позволяет быть в курсе всех новых течений и тенденций в SEO.

Внутренняя оптимизация:

  • аудит сайта (технический, внутренний, поисковый);
  • исправление технических ошибок;
  • составление расширенного семантического ядра (ключевых фраз);
  • кластеризация и распределение семантического ядра на посадочные страницы;
  • SEO-копирайтинг/рерайтинг.
Внешняя оптимизация:

  • публикация статей на тематических ресурсах;
  • крауд-ссылки;
  • закупка временных и вечных ссылок;
  • работа с социальными сигналами.
Работая со мной Вы получаете:

  • постоянный контакт ( skype, e-mail );
  • полную отчетность о проделанной работе;
  • ежемесячное планирование работ над проектом;
  • онлайн отслеживание выполнения всех работ через систему CRM (больше клиент не платит за воздух, а видит конкретные действия по проекту).
  • качественный индивидуальный подход к каждому проекту;
  • рост позиций и посещаемости.
Стоимость продвижения сайта у меня  от  4000грн.

Личные данные:

Место проживания: г.Харьков,

Телефон :+38(097)7514832