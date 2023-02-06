Sakhanovich

Дарина Sakhanovich

 
23 годаУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Была
7 дней назад
Ищу работу на постоянной основе / частичной (работа под заказ). Специализируюсь на администрировании сайтов и тд.

Системный администратор сайта (интернет-магазин), SEO-специалист, SMM-маркетологс 01.2020 по 02.2022 (2 года 1 месяц)Американская компания NSP, Киев (Продажа)За время работы на сайте:• увеличила клиентскую базу (500+ новых АКТИВНЫХ клиентов)• обеспечила грамотное расположение услуг на сайте• полностью изменила интерфейс• вывела главную страницу сайта в "ТОП" 15 поиска Google• также вывела необходимые товары в "ТОП" 10 и "ТОП" 5 поиска Google• увеличила оборот продаж до 45000 тысяч грн (с нуля)Навыки:Понимаю на Google Analytics, Google Search Console (несколько Tag Manager)Имею базовые знания HTMLумение работать в Microsoft Excel (ведение отчетности, база клиентов)знание английского – уровень Pre intermediate (или слабый intermediate)

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$170
выплачено фрилансерам
75%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Наполнить сайт товарами (не в ручную)

    $25

    Ищу толкового специалиста, который умеет выгружать товары файлом на сайт (движок опенкарт) около 6тыс. товаров. Так же, возможно кто то знает как выгрузить с сайта поставщика товары (вместе с описанием, фото и ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Баннер в шапку профиля Facebook

    Необходимо сделать продающий баннер в шапку профиля Facebook по тематике БАДов, витаминов и косметики На баннере должны присутствовать следующие элементы: Картинки товаров Номера телефонов  Текст (подробно опишу лично)

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Уникальный логотип на сайт

    Необходимо создать интересный, запоминающейся логотип на сайт-продажник nsp-uk.com.ua Что должно быть обязательно: Прописано название сайта "nsp-uk.com.ua" Указано прописным небольшим текстом Independent distributor  Пример того что уже есть прикреплю в файлах

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Картинки на сайт

    Нужно изготовить качественные картинки (42 шт) на сайт, в размере 110х110 Тематика - здоровье вот все категории под которые нужны картинки  [b]Повний каталог Косметика[/b] [list][*]Догляд за тілом [*]Лікувальна косметика [/list][b]БАДи[/b] [list][*]Вагітним/Годуючим груддю [*]Дітям [*]Для всієї родини [*]Жінкам [*]Літній вік [*]Чоловікам [/list][b]Набори зі знижкою Здоров'є з NSP[/b] [list][*]Імунітет [*]Білкові коктейлі [*]Вільне дихання [*]Вітаміни, мінерали [*]Для працездатності [*]Енергетичні ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    год назад
Отзывы фрилансеров
roman_loginov
Роман 
25 летУкраина
2 года в сервисе
Был
месяц назад
$50
10 баллов
8 месяцев назад
Баннер в шапку профиля Facebook
Не первый раз работаю с данным заказчиком, все как всегда на высоте! Рекомендую
Очень быстро и качественно сделана работа! Предложено было несколько вариантов исходного образца - очень удобно! Клиентоориентированность на высшем уровне! Советую!
Ответный отзыв
roman_loginov
Роман 
25 летУкраина
2 года в сервисе
Был
месяц назад
$40
10 баллов
год назад
Уникальный логотип на сайт
Второй раз работаем с Дариной - и второй раз все отлично. Коммуникация на высоте, оплата в срок и приятное общение. Однозначно рекомендую!
Работа выполнена быстро. За сутки Роман смог сделать невероятно красивый логотип для сайта. Было предложено несколько вариантов, хороший подход к работе! Качественный логотип. Цена очень приемлема, приятно работать со специалистом, который знает свое дело! Рекомендую!
Ответный отзыв
roman_loginov
Роман 
25 летУкраина
2 года в сервисе
Был
месяц назад
$80
10 баллов
год назад
Картинки на сайт
Дарина - отличный заказчик и просто приятный человек. Мы сразу сошлись во вкусах и благодаря обратной связи от Дарины - быстро выполнилась работа. Помимо этого быстрая оплата и интересный проект. Заказчика однозначно рекомендую!
Заказывала работу 7 дней назад. Главной задачей стало сделать уникальные картинки на главные категории и подкатегории сайта. Работа выполнена идеально, раньше срока. Перед тем как было начато исполнение все детали оговорили. Плюс ко всему Роман на связи 24/7, это очень удобно. Рекомендую
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