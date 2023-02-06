Sakhanovich

Ищу работу на постоянной основе / частичной (работа под заказ). Специализируюсь на администрировании сайтов и тд.

Системный администратор сайта (интернет-магазин), SEO-специалист, SMM-маркетологс 01.2020 по 02.2022 (2 года 1 месяц)Американская компания NSP, Киев (Продажа)За время работы на сайте:• увеличила клиентскую базу (500+ новых АКТИВНЫХ клиентов)• обеспечила грамотное расположение услуг на сайте• полностью изменила интерфейс• вывела главную страницу сайта в "ТОП" 15 поиска Google• также вывела необходимые товары в "ТОП" 10 и "ТОП" 5 поиска Google• увеличила оборот продаж до 45000 тысяч грн (с нуля)Навыки:Понимаю на Google Analytics, Google Search Console (несколько Tag Manager)Имею базовые знания HTMLумение работать в Microsoft Excel (ведение отчетности, база клиентов)знание английского – уровень Pre intermediate (или слабый intermediate)