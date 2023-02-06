Sakhanovich

Ищу толкового специалиста, который умеет выгружать товары файлом на сайт (движок опенкарт) около 6тыс. товаров. Так же, возможно кто то знает как выгрузить с сайта поставщика товары (вместе с описанием, фото и ...
Системный администратор сайта (интернет-магазин), SEO-специалист, SMM-маркетологс 01.2020 по 02.2022 (2 года 1 месяц)Американская компания NSP, Киев (Продажа)За время работы на сайте:• увеличила клиентскую базу (500+ новых АКТИВНЫХ клиентов)• обеспечила грамотное расположение услуг на сайте• полностью изменила интерфейс• вывела главную страницу сайта в "ТОП" 15 поиска Google• также вывела необходимые товары в "ТОП" 10 и "ТОП" 5 поиска Google• увеличила оборот продаж до 45000 тысяч грн (с нуля)Навыки:Понимаю на Google Analytics, Google Search Console (несколько Tag Manager)Имею базовые знания HTMLумение работать в Microsoft Excel (ведение отчетности, база клиентов)знание английского – уровень Pre intermediate (или слабый intermediate)
- $25Веб-программирование4 заявкиЗакрытмесяц назад
Необходимо сделать продающий баннер в шапку профиля Facebook по тематике БАДов, витаминов и косметики На баннере должны присутствовать следующие элементы: Картинки товаров Номера телефонов Текст (подробно опишу лично)Баннеры1 исполнительЗакрыт7 месяцев назад
Необходимо создать интересный, запоминающейся логотип на сайт-продажник nsp-uk.com.ua Что должно быть обязательно: Прописано название сайта "nsp-uk.com.ua" Указано прописным небольшим текстом Independent distributor Пример того что уже есть прикреплю в файлахЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершенгод назад
Нужно изготовить качественные картинки (42 шт) на сайт, в размере 110х110 Тематика - здоровье вот все категории под которые нужны картинки [b]Повний каталог Косметика[/b] [list][*]Догляд за тілом [*]Лікувальна косметика [/list][b]БАДи[/b] [list][*]Вагітним/Годуючим груддю [*]Дітям [*]Для всієї родини [*]Жінкам [*]Літній вік [*]Чоловікам [/list][b]Набори зі знижкою Здоров'є з NSP[/b] [list][*]Імунітет [*]Білкові коктейлі [*]Вільне дихання [*]Вітаміни, мінерали [*]Для працездатності [*]Енергетичні ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершенгод назад