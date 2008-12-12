Salvador095

Нужно сделать дизайн для CMS Koobi Но большая часть движка переписана от koobi шаблон дизайна не подойдет.
HTML-верстка4 заявки
Закрыт
12 лет назад
Нужно сделать дизайн для CMS Koobi Но большая часть движка переписана от koobi шаблон дизайна не подойдет.
Нужен Flash Player под видео фильмы (сериалы)параметры: - Формат H.264 video и AAC audio (.mp4 .m4v .m4a .mov .3gp) - Пл-эй лист при наличии больше одного файла. - Возможность воспроизводить из 2 файлов (Обычный и HD к ...
Есть сайт который берет контент с удалённых серверов. Подробнее о работе функции. Нужна функция которая бы открывала внешний сайт но с учетом того что учитывался бы IP не сервера а IP пользователя. Пример вставки контента с внешнего сайта. http://salvador.1gb.ru/test.php -----Данный ...