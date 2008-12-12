Salvador095

Есть сайт который берет контент с удалённых серверов. Подробнее о работе функции. Нужна функция которая бы открывала внешний сайт но с учетом того что учитывался бы IP не сервера а IP пользователя. Пример вставки контента с внешнего сайта. http://salvador.1gb.ru/test.php -----Данный ...